Путин назначил Вышинского членом совета по правам человека

Президент России Владимир Путин ввел главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого Украина выдала России в рамках обмена "35 на 35", в состав совета по правам человека.

Источник: российское издание ТАСС

Дословно: "Президент РФ Владимир Путин ввел в состав совета по развитию гражданского общества и правам человека четырех новых участников, в том числе журналиста Кирилла Вышинского".

Что было раньше: 7 октября Вышинского назначили исполнительным директором МИА "Россия сегодня".

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