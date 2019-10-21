Путин назначил Вышинского членом совета по правам человека
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Понедельник, 21 октября 2019, 18:11
Президент России Владимир Путин ввел главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого Украина выдала России в рамках обмена "35 на 35", в состав совета по правам человека.
Источник: российское издание ТАСС
Дословно: "Президент РФ Владимир Путин ввел в состав совета по развитию гражданского общества и правам человека четырех новых участников, в том числе журналиста Кирилла Вышинского".
Что было раньше: 7 октября Вышинского назначили исполнительным директором МИА "Россия сегодня".
Предыстория:
- 7 сентября Вышинский в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35" был доставлен из Киева в Москву.
- Вышинский заявил, что вернется в Украину, чтобы "доказать свою невиновность".
- Суд арестовал Кирилла Вышинского в мае 2018 года по подозрению в госизмене после обысков СБУ в офисе "РИА Новости-Украина".
- 28 августа суд отменил решение об аресте от 19 июля, когда Вышинскому продолжили меру пресечения на 2 месяца, и выпустил его под личное обязательство.
- Вышинский провел за решеткой 1 год и 3 месяца.
- Кирилла Вышинского не было в списках на возможный обмен удерживаемыми лицами с Россией, потому что он о таком обмене не просил и не признавал свою вину по делу о госизмене.
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