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Путин назначил Вышинского членом совета по правам человека

Понедельник, 21 октября 2019, 18:11

Президент России Владимир Путин ввел главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого Украина выдала России в рамках обмена "35 на 35", в состав совета по правам человека.

Источник: российское издание ТАСС

Дословно: "Президент РФ Владимир Путин ввел в состав совета по развитию гражданского общества и правам человека четырех новых участников, в том числе журналиста Кирилла Вышинского". 

Что было раньше: 7 октября Вышинского назначили исполнительным директором МИА "Россия сегодня".

Предыстория:

  • 7 сентября Вышинский в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35" был доставлен из Киева в Москву.
  • Вышинский заявил, что вернется в Украину, чтобы "доказать свою невиновность".
  • Суд арестовал Кирилла Вышинского в мае 2018 года по подозрению в госизмене после обысков СБУ в офисе "РИА Новости-Украина".
  • 28 августа суд отменил решение об аресте от 19 июля, когда Вышинскому продолжили меру пресечения на 2 месяца, и выпустил его под личное обязательство.
  • Вышинский провел за решеткой 1 год и 3 месяца.
  • Кирилла Вышинского не было в списках на возможный обмен удерживаемыми лицами с Россией, потому что он о таком обмене не просил и не признавал свою вину по делу о госизмене.

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Темы: ВышинскийПутинРосcия
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