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Вышинский взялся снимать пропаганду о "людях Донбасса"

Среда, 30 октября 2019, 12:23

Обвиненный в Украине в госизмене экс-руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, выданный РФ в рамках обмена "35 на 35", снял пропагандисткий документальный сериал "Люди Донбасса".

Источник "РИА Новости".

Детали: Вышинский повторяет меседж Кремля о том, что на Донбассе уже 5 лет "идет гражданская война". По его словам, беседы ведутся с "людьми Донбасса, которые живут в условиях войны".

 

Отмечается, что фильм состоит из восьми серий. Вышинский условно разделяет интервьюируемых на три группы: "экстремалы", профессионалы социальной сферы и аналитики.

В первой серии проекта Вышинский ведет беседу с так назвываемым ректором Донецкого национального университета Светланой Беспаловой. О месте интервью не сообщается, однако на видеозаписи женщина произносит фразу "у нас здесь".

 

Беспалова называет себя представителем "русского мира", который "стоит не только за Донбасс, но и за Россию". Она утверждает, что учиться в оккупированный Донецк приезжают дети с неоккупированной територии Украины и из России.

Что было ранее: Буквально сразу после прилета в Россию Вышинский был назначен исполнительным директором "Международного информагентства "Россия сегодня"". Сначала он заявил, что вернется в Украину, чтобы "доказать свою невиновность", но позже заявил, что заболел и на суд в Киев не приедет.

Предыстория:

  • Суд арестовал Кирилла Вышинского в мае 2018 года по подозрению в госизмене после обысков СБУ в офисе "РИА Новости-Украина".
  • 28 августа суд отменил решение об аресте от 19 июля, когда Вышинскому продолжили меру пресечения на 2 месяца, и выпустил его под личное обязательство.
  • Вышинский провел за решеткой 1 год и 3 месяца.
  • Кирилла Вышинского не было в списках на возможное обмен удерживаемыми лицами с Россией, потому что он о такой обмен не просил и не признавал свою вину по делу о госизмене.
  • В то же время 7 сентября Вышинский в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35" был доставлен из Киева в Москву.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВышинскийпропагандаРосcия
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