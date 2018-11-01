Суд отменил арест автомобилей экс-майора Мельниченко

Киевский апелляционный суд отменил арест автомобилей по делу экс-майора Управления государственной охраны Николая Мельниченко.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказала адвокат Татьяна Лежух.

По ее словам, решение принято в четверг, 1 ноября, и отменяет постановление Печерского райсуда Киева.

Лежух добавила, что параллельно суд отклонил ходатайство прокуратуры, в котором та просила арестовать транспортные средства.

Как известно, речь идет о трех легковых автомобилях - два "Лексуса" и "Тойота", а также о четырех полуприцепах - 2 рефрижератора, 1 фургон и 1 бортовой.

Ранее адвокаты обжаловали 4 судебных решения об аресте недвижимости, автомобилей и банковских счетов Мельниченко.

Защита настаивает, что Печерский райсуд Киева не имел права арестовывать активы как собственность Мельниченко, поскольку по документам они принадлежат третьим лицам.

Печерский райсуд Киева по ходатайству прокурора ГПУ арестовал активы Мельниченко. Кроме машин, наложен арест на две квартиры, жилой дом и два земельных участка.

Мельниченко подозревают в совершении государственной измены в форме шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну, превышении служебных полномочий, а также отмывании доходов, полученных преступным путем.

Евгений Кизилов, УП