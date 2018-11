Трамп раскритиковал Макрона за предложение создать общую европейскую армию

Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за предложение создать общую европейскую армию.

Об этом пишет Радио Свобода.

"Очень обидно. Пожалуй, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в союзе НАТО, который США субсидируют в значительной мере", - написал Трамп в твиттере, когда вечером 9 ноября прибыл во Францию ​​для встречи с Макроном.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!