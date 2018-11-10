Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп раскритиковал Макрона за предложение создать общую европейскую армию

Суббота, 10 ноября 2018, 06:26

Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за предложение создать общую европейскую армию.

Об этом пишет Радио Свобода.

"Очень обидно. Пожалуй, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в союзе НАТО, который США субсидируют в значительной мере", - написал Трамп в твиттере, когда вечером 9 ноября прибыл во Францию ​​для встречи с Макроном.

По версии Трампа, Макрон "предложил, чтобы Европа построила собственное войско для защиты от США, Китая и России".

Макрон, известный как ярый сторонник европейской интеграции, заявлял 6 ноября, что совместные вооруженные силы Европейского союза необходимы для того, чтобы вывести Европу из зависимости от США в вопросах обороны, особенно после решения Дональда Трампа прекратить действие одного из главных американо-российских соглашений о ядерных ракетах.

"Мы должны защищать себя ввиду действий Китая, России и даже США", - заявил он, выступая на французском радио "Европа-1".

Макрон выступает за создание совместных сил девяти европейских государств, независимых от структур союза НАТО, которые были бы способны быстро провести совместную военную операцию, эвакуацию гражданского населения из зоны боевых действий или оказать помощь в случае природной катастрофы.

Трамп уже не раз жаловался, что страны-члены НАТО не выполняют свои обязательства выдавать на оборонные нужды по крайней мере 2 процента от своего валового внутреннего продукта ежегодно. Такие обязательства, предусмотрены еще учредительными документами НАТО, но давно не выполняемые многими странами, НАТО возобновили в 2014 году, после начала новой агрессивной политики России.

Нынешняя реакция Трампа, как пишет по этому поводу Агентство "Франс Пресс", может добавить напряженности трансатлантическим отношениям, которые будут находиться в средоточии внимания в последующие дни,  когда около 70 мировых лидеров, среди которых ожидают и канцлера Германии Ангелу Меркель и президента России Владимира Путина, соберутся в Париже на празднование сотой годовщины окончания Первой мировой войны.

Темы: ТрампФранцияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Трамп и Десантис осудили предоставление кассетных боеприпасов Украине
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Последние новости
12:23
Декларации чиновников будут проверять с помощью ИИ – НАПК
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: