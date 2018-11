Трамп розкритикував Макрона за пропозицію створити спільну європейську армію

Президент США Дональд Трамп розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона за пропозицію створити спільну європейську армію.

Про це пише Радіо Свобода.

"Дуже образливо. Мабуть, Європа мала б спершу заплатити свою справедливу частку в союзі НАТО, який США субсидують значною мірою", – написав Трамп у твітері, коли ввечері 9 листопада прибув до Франції для зустрічі з Макроном.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!