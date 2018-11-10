Трамп розкритикував Макрона за пропозицію створити спільну європейську армію

Президент США Дональд Трамп розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона за пропозицію створити спільну європейську армію.

Про це пише Радіо Свобода.

"Дуже образливо. Мабуть, Європа мала б спершу заплатити свою справедливу частку в союзі НАТО, який США субсидують значною мірою", – написав Трамп у твітері, коли ввечері 9 листопада прибув до Франції для зустрічі з Макроном.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 листопада 2018 р.

За версією Трампа, Макрон "запропонував, щоб Європа розбудувала власне військо для захисту від США, Китаю і Росії".

Макрон, відомий як палкий прихильник європейської інтеграції, заявляв 6 листопада, що спільні збройні сили Європейського союзу необхідні для того, щоб вивести Європу з залежності від США в питаннях оборони, особливо після рішення Дональда Трампа припинити чинність однієї з головних американсько-російських угод про ядерні ракети.

"Ми маємо захищати себе з огляду на дії Китаю, Росії і навіть Сполучених Штатів", – заявив він, виступаючи на французькому радіо "Європа-1".

Макрон виступає за створення спільних сил дев’яти європейських держав, незалежних від структур союзу НАТО, які були б здатні швидко провести спільну воєнну операцію, евакуацію цивільного населення з зони бойових дій чи надати допомогу в разі природної катастрофи.

Трамп уже не раз скаржився, що країни-члени НАТО не виконують своїх зобов’язань видавати на оборонні потреби принаймні 2 відсотки від свого валового внутрішнього продукту річно. Такі зобов’язання, передбачені ще установчими документами НАТО, але давно не виконувані багатьма країнами, члени НАТО поновили 2014 року, після початку нової агресивної політики Росії.

Нинішня реакція Трампа, як пише з цього приводу Агентство "Франс Прес", може додати напруженості трансатлантичним відносинам, які перебуватимуть в осередді уваги наступними днями, коли близько 70 світових лідерів, серед яких очікують і канцлера Німеччини Анґелу Меркель, і президента Росії Володимира Путіна, зберуться в Парижі на святкування сотої річниці закінчення Першої світової війни.