Калифорнию объявили зоной стихийного бедствия

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Вторник, 13 ноября 2018, 08:44

Из-за лесных пожаров, не утихающих в штате Калифорния, президент США Дональд Трамп объявил этот штат зоной большого стихийного бедствия.

Об этом он написал в Twitter вечером в понедельник, 12 ноября.

"Я хотел оперативно отреагировать, чтобы облегчить невероятные страдания", – отметил глава Белого дома.

Количество жертв стихии в Калифорнии возросло до 44 человек, сообщает DW.

Почти все люди – 42 человека – погибли в результате пожара в районе города Парадайс на севере штата. Еще два человека погибли в охваченном огнем городе Малибу.

Нынешний пожар возник 8 ноября и за шесть дней вызвал наибольшее количество жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч человек.

Побороть стихийное бедствие до сих пор не удается.

Темы: США стихийное бедствие
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