Калифорнию объявили зоной стихийного бедствия

Из-за лесных пожаров, не утихающих в штате Калифорния, президент США Дональд Трамп объявил этот штат зоной большого стихийного бедствия.

Об этом он написал в Twitter вечером в понедельник, 12 ноября.

"Я хотел оперативно отреагировать, чтобы облегчить невероятные страдания", – отметил глава Белого дома.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Количество жертв стихии в Калифорнии возросло до 44 человек, сообщает DW.

Почти все люди – 42 человека – погибли в результате пожара в районе города Парадайс на севере штата. Еще два человека погибли в охваченном огнем городе Малибу.

Freeway in California today pic.twitter.com/QuAnfAwDmZ — Internet Palace (@InternetPalace) November 13, 2018

At least 42 people have died in the Camp wildfire in Northern California. It's the deadliest and most destructive wildfire in the state's history. https://t.co/n6gkx0O3wP pic.twitter.com/Eqpd6MJQ9H — CNN Breaking News (@cnnbrk) November 13, 2018

Нынешний пожар возник 8 ноября и за шесть дней вызвал наибольшее количество жертв за всю историю Калифорнии.

Absolutely TERRIFYING video of California woman driving through the raging fire pic.twitter.com/1l8GfeX01N — Earth (@VistaEarth) 12 ноября 2018 г.

Сгорели сотни квадратных километров леса, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч человек.

We asked readers to share what they saw during the California wildfires. Here's what they showed us. https://t.co/z1ExI76kMS pic.twitter.com/SUxV1lNB3S — Los Angeles Times (@latimes) November 13, 2018

Побороть стихийное бедствие до сих пор не удается.