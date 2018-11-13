Калифорнию объявили зоной стихийного бедствия

Из-за лесных пожаров, не утихающих в штате Калифорния, президент США Дональд Трамп объявил этот штат зоной большого стихийного бедствия.

Об этом он написал в Twitter вечером в понедельник, 12 ноября.

"Я хотел оперативно отреагировать, чтобы облегчить невероятные страдания", – отметил глава Белого дома.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Количество жертв стихии в Калифорнии возросло до 44 человек, сообщает DW.

Почти все люди – 42 человека – погибли в результате пожара в районе города Парадайс на севере штата. Еще два человека погибли в охваченном огнем городе Малибу.

Нынешний пожар возник 8 ноября и за шесть дней вызвал наибольшее количество жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч человек.

Побороть стихийное бедствие до сих пор не удается.