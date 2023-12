Каліфорнію оголосили зоною стихійного лиха

Через лісові пожежі, що не вщухають у штаті Каліфорнія, президент США Дональд Трамп оголосив цей штат зоною великого стихійного лиха.

Про це він написав у Twitter ввечері у понеділок, 12 листопада.

"Я хотів оперативно відреагувати, щоб полегшити неймовірні страждання", – зазначив глава Білого дому.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Кількість жертв стихії в Каліфорнії зросла до 44 особи, повідомляє DW.

Майже всі люди – 42 особи – загинули внаслідок пожежі в районі міста Парадайс на півночі штату. Ще двоє людей загинули в охопленому вогнем місті Малібу.

Freeway in California today pic.twitter.com/QuAnfAwDmZ — Internet Palace (@InternetPalace) November 13, 2018

At least 42 people have died in the Camp wildfire in Northern California. It's the deadliest and most destructive wildfire in the state's history. https://t.co/n6gkx0O3wP pic.twitter.com/Eqpd6MJQ9H — CNN Breaking News (@cnnbrk) November 13, 2018

Нинішня пожежа виникла 8 листопада і за шість днів спричинила найбільшу кількість жертв за всю історію Каліфорнії.

Absolutely TERRIFYING video of California woman driving through the raging fire pic.twitter.com/1l8GfeX01N — Earth (@VistaEarth) 12 ноября 2018 г.

Згоріли сотні квадратних кілометрів лісу, зруйновані тисячі будинків, евакуйовані сотні тисяч людей.

We asked readers to share what they saw during the California wildfires. Here's what they showed us. https://t.co/z1ExI76kMS pic.twitter.com/SUxV1lNB3S — Los Angeles Times (@latimes) November 13, 2018

Побороти стихійне лихо досі не вдається.