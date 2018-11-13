Каліфорнію оголосили зоною стихійного лиха

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Вівторок, 13 листопада 2018, 08:44

Через лісові пожежі, що не вщухають у штаті Каліфорнія, президент США Дональд Трамп оголосив цей штат зоною великого стихійного лиха.

Про це він написав у  Twitter ввечері у понеділок, 12 листопада.

"Я хотів оперативно відреагувати, щоб полегшити неймовірні страждання", – зазначив глава Білого дому.

Кількість жертв стихії в Каліфорнії зросла до 44 особи, повідомляє DW.

Майже всі люди – 42 особи – загинули внаслідок пожежі в районі міста Парадайс на півночі штату. Ще двоє людей загинули в охопленому вогнем місті Малібу.

Нинішня пожежа виникла 8 листопада і за шість днів спричинила найбільшу кількість жертв за всю історію Каліфорнії. Згоріли сотні квадратних кілометрів лісу, зруйновані тисячі будинків, евакуйовані сотні тисяч людей.

Побороти стихійне лихо досі не вдається.

Теми: США стихійне лихо
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