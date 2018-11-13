Каліфорнію оголосили зоною стихійного лиха

Через лісові пожежі, що не вщухають у штаті Каліфорнія, президент США Дональд Трамп оголосив цей штат зоною великого стихійного лиха.

Про це він написав у Twitter ввечері у понеділок, 12 листопада.

"Я хотів оперативно відреагувати, щоб полегшити неймовірні страждання", – зазначив глава Білого дому.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Кількість жертв стихії в Каліфорнії зросла до 44 особи, повідомляє DW.

Майже всі люди – 42 особи – загинули внаслідок пожежі в районі міста Парадайс на півночі штату. Ще двоє людей загинули в охопленому вогнем місті Малібу.

Нинішня пожежа виникла 8 листопада і за шість днів спричинила найбільшу кількість жертв за всю історію Каліфорнії. Згоріли сотні квадратних кілометрів лісу, зруйновані тисячі будинків, евакуйовані сотні тисяч людей.

Побороти стихійне лихо досі не вдається.