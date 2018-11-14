Джапарова: принятие в ООН антироссийской резолюции по Крыму ожидается в декабре

Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики, член украинской делегации в ООН Эмине Джапарова в эфире одного из телеканалов, пишет "Укринформ".

"Что касается этой третьей резолюции (относительно оккупированного Крыма - ред), которая 15 ноября будет в третьем комитете, а затем в декабре в Генеральной ассамблее ООН. Она фактически опирается на обвинительную часть, где РФ вновь называется оккупантом и страной-агрессором", - рассказала Джапарова.

Она добавила, что это впервые в истории ООН, когда страна, постоянный член Совета безопасности ООН, в резолюциях определяется страной-оккупантом и агрессором.

"Подобного не было ни разу до сих пор, даже после войны в Грузии. И фактически она также определяет, как происходят репрессии, принудительное и насильственное получение гражданства РФ, неправильное применение антиэкстремистского и антитеррористического законодательства", - отметила она.

По словам чиновницы, в резолюции содержится даже требование к РФ возобновить работу Меджлиса крымскотатарского народа и выполнить решение международного суда ООН с апреля 2017 года.

"То есть это все в резолюции, но главное в ней то, что она правозащитная и чувствительная для многих стран. Уже 35 стран присоединились к соавторству этой резолюции. И голосованием за предыдущие резолюции 60 стран поддержали те резолюции. Примерно такая же картина ожидается и в этом году", - сказала Джапарова.

Она обратила внимание на то, что есть шансы на поддержку резолюции Генассамблеей ООН уже в декабре.

Она также отметила, что есть и другие резолюции. Готовится к подаче проект по милитаризации региона. Но эти резолюции будут подаваться напрямую в Генассамблею в обход комитетов.

"Я думаю, что это самый актуальный вопрос, потому что это фактически военная база. И резолюции по отношению к людям это следствие оккупации, которое можно отделить от милитаризации. То есть гуманитарное измерение от военного. Другой вопрос в том, сколько стран ее поддержит", - сказала Джапарова.

Ранее Ирина Геращенко рассказала, что украинская сторона работает над тем, чтобы в течение 73 сессии ООН было принято 2 важных резолюции относительно неправомерных действий России в Крыму и в Азовском море.