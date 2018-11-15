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В Латвии задержали банкира, который присвоил в Украине почти 300 млн

Четверг, 15 ноября 2018, 14:41

По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвии задержали президента - одного из владельцев ОАО "Городской коммерческий банк" Рэйниса Тумовса.

Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба полиции.

"В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год", - отметили правоохранители.

В 2017 году руководителей CityCommerce Bank объявили в международный розыск.

Кроме того правоохранители установили, что председатель правления банковского учреждения получил гражданство РФ и уехал в оккупированный Крыму.

Сейчас Нацполиция готовит материли об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.

 

В частности, президент и председатель правления CityCommerce Bank через подконтрольные им коммерческие структуры вывели почти 300 млн гривен активов банка.

Так, в 2013-2014 гг. должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам под имущество, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Чиновникам было сообщено о подозрении: президенту  по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК, а председателю правления по ч. 5 ст. 191 УК.

Руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (фиктивное предприятие) УК.

Ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации ОАО "Городской коммерческий банк" к 19 марта 2019 года включительно.

21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank на 3 месяца.

В марте 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать этот банк.

В конце декабря 2016 года полиция сообщила о подозрении президенту и председателю правления CityCommerce Bank. В 2017 году Печерский районный суд арестовал имущество Тумовса.

Украинская правда

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Темы: Латвияполициябанки
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