Климкин: США четко заявили, что Украина будет в НАТО

Соединенные Штаты выразили очень четкую поддержку стремления Украины к членству в НАТО, и подчеркнули, что однажды Украина будет полноправным членом Альянса.

Об этом по итогам проведения Комиссии стратегического партнерства Украина-США заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает "Укринформ".

"В нашем совместном заявлении по итогам работы Комиссии очень четко написано, и вы это не найдете во многих документах, о том, что Соединенные Штаты поддерживают наши евроатлантические стремления, и что однажды Украина будет в НАТО.

Четко сказать уже по определению нельзя", - подчеркнул Климкин.

В совместном заявлении Комиссии стратегического партнерства Украина-США говорится, что "США приветствуют стремление Украины вступить в НАТО, которые были зафиксированы в Бухарестской декларации 2008 года, и рассчитывают однажды поздравить Украину в качестве полноправного члена Альянса".

"США поддерживают усилия Украины, направленные на имплементацию реформ в сфере безопасности, указанных в Законе "О национальной безопасности Украины", а также отмечают продолжение участия Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности во всем мире", - говорится в документе.

"На самом деле, вступление в НАТО - это процесс не только изменения в нашем секторе безопасности и обороны, это процесс освобождения всей страны", - заявил министр.