В Киеве радикалы сорвали марш за права трансгендеров

В центре Киева представители праворадикальных организаций сорвали марш за права трансгендеров.

Об этом 18 ноября сообщили организаторы марша, НГО "Insight".

Участники марша намеревались объявить о требованиях к Минздраву, МВД и другим ответственным госучреждениям об обнародовании плана внедрения МКБ-11 в Украине, об утверждении нового клинического протокола по медпомощи трансгендерным людям, а также о снятии запрета на усыновление/удочерение для трансгендерных людей, включение признаков гендерной идентичности в законодательство о противодействии дискриминации и в перечень признаков, по которым проявления насилия должны рассматриваться как преступления на почве ненависти.

"Проведение марша было сорвано. В ближайшее время опубликуем все подробности", - отметили в НГО.

Участники марша планировали собраться в парке возле красного корпуса университета им.Шевченко, однако утром в воскресенье там начали свои акции "праворадикалы" и представители религиозных общин.

"Точка сбора - метро "Университет". В центре Киева проходят контракции, мы советуем вам не идти к точке сбора через парк имени Шевченко", - отметили организаторы.

Однако у входа в метро участников марша встретили радикально настроенные молодые люди. На месте также присутствовали правоохранители и полиция диалога, они организловали кордон между группами участников.

При этом неизвестные применили дымовые шашки, которые бросали на проезжую часть.

Now inside the (relocated) cordon, with far-right kids gathered outside it (and a few smoke bombs) pic.twitter.com/EiB5bfzg3Z

Из-за давления радикалов участники "Транс*марша" были вынуждены прекратить акцию и спуститься к поездам метрополитена.

Издание "Вести" с места события сообщает, что радикалы распылили газ из баллончиков на двух девушек-участниц акции, помощь пострадавшим оказали представители "Красного креста".

And now the marchers, thanks to the presence of the far right,have been forced down into the metro, being shouted at from beyond the cordon pic.twitter.com/0oAaKheNCk