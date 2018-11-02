Военные провели учения с боевыми стрельбами зенитно-ракетных комплексов С-300 различных модификаций, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" на полигоне Вооруженных сил "Ягорлык".

Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба СНБО.

В учениях принимали участие подразделения противовоздушной обороны сухопутных войск и зенитно-ракетные войска воздушных сил ВСУ.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, цель комплексных учений и испытаний - отработка системы многоэшелоновой противовоздушной обороны.

"Определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и заданий на разработку новых средств противовоздушной обороны", - перечислил задачи Турчинов.

Также Турчинов написал, что система ПВО Украины до 2014 года понесла наибольшие потери и разрушения, поэтому восстановление системы противовоздушной обороны является одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны страны.

Как сообщалось, Украина перекрыла часть воздушного пространства к западу от аннексированного Крыма из-за ракетных стрельб с 1 по 4 ноября.