Военные провели боевые стрельбы из ракетных комплексов

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Пятница, 2 ноября 2018, 13:12

Военные провели учения с боевыми стрельбами зенитно-ракетных комплексов С-300 различных модификаций, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" на полигоне Вооруженных сил "Ягорлык".

Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба СНБО.

В учениях принимали участие подразделения противовоздушной обороны сухопутных войск и зенитно-ракетные войска воздушных сил ВСУ.

 

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, цель комплексных учений и испытаний - отработка системы многоэшелоновой противовоздушной обороны.

"Определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и заданий на разработку новых средств противовоздушной обороны", - перечислил задачи Турчинов.

Также Турчинов написал, что система ПВО Украины до 2014 года понесла наибольшие потери и разрушения, поэтому восстановление системы противовоздушной обороны является одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны страны.

 
 

Украинская правда
Темы: СНБО Вооруженные силы
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