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Суд РФ отложил заседание по Грибу и-за украинского языка

Пятница, 2 ноября 2018, 15:02

Заседание суда о продлении меры пресечения политзаключенному Кремля Павлу Грибу, который был похищен в Беларуси и арестован по обвинению в подготовке к теракту в России, перенесли из-за отсутствия переводчика с украинского языка.

Об этом "Украинской правде" сообщил его отец Игорь Гриб.

По его словам, заседание суда должно было состояться 2 ноября, но перенесли на 6 ноября.

"Павел говорит на украинском языке. В суде решили привлечь переводчика. Но сегодня он не смог явиться, поэтому перенесли. По предварительному решению он должен быть под стражей до 7 ноября", - рассказал Игорь Гриб.

Он добавил, что пока было одно заседание суда по существу, где было установлено, что обвинение построено по старой редакции закона, где предусмотрен меньший срок заключения.

"Сейчас его вернули в суд почти неизменным", - сказал отец.

Он рассказал, что когда его сына этапировали из Ростова в Краснодарское СИЗО, то позволили передать необходимые лекарства, но до пункта назначения они так и не дошли.

"Лекарства были ву конвоиров. И когда его вернули в СИЗО, то сообщили, что лекарства в пути где-то потерялись. Поэтому более года он не получает необходимое лечение. Каково его состояние сейчас, мы не знаем", - сказал Игорь Гриб.

Отец также добавил, что консулы могут посещать его только раз в квартал, поскольку более двух месяцев занимает процедура оформления соответствующих разрешений в РФ.

Северо-Кавказский окружной военный суд отправил дело Павла Гриба на доработку.

Впоследствии сообщалось, что суд в Ростове-на-Дону снова начнет рассмотрение дела украинского политзаключенного Павла Гриба, обвиняемого Россией в пособничестве терроризму.

Украинскому заключенному инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса, с которым познакомился в 2013 году, склонял русскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.

Гриб не признает обвинений, на суде он общается на украинском.

1 июля Грибу исполнилось 20 лет.

Российский суд начал рассмотрение уголовного дела против Гриба 3 июля. Тогда сообщалось, что заседания будут закрытыми.

Однако позже стало известно, что судить украинца будут все же в открытом режиме.

Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В РФ отвечали, что у Гриба нет проблем со здоровьем.

Украинская правда
Темы: судРосcияполитзаключенные
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