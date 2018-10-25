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Дело украинца Гриба вернули в военный суд Ростова-на-Дону

Четверг, 25 октября 2018, 14:38

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вновь начнет рассмотрение дела украинского политзаключенного Павла Гриба, обвиняемого Россией в содействии терроризму.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало, передает российский "Интерфакс".

"Дело в отношении Гриба вернулось к нам на новое рассмотрение после возвращения прокурору Кубани. Дата судебного заседания пока не назначена", - сказала Катькало журналистам.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд отправил дело Павла Гриба на доработку.

Двадцатилетнему украинскому заключенному инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса, с которым познакомился в 2013 году, склонял русскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.

Гриб не признает обвинений.

Российский суд начал рассмотрение уголовного дела против Гриба 3 июля. Тогда сообщалось, что заседания будут закрытыми.

Однако позже стало известно, что судить украинца будут все же в открытом режиме.

Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область РФ, где "законно" оформили арест.

Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В РФ отвечали, что у Гриба нет проблем со здоровьем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: политзаключенныезаложники
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