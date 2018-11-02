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Труба инициировал новый конкурс на 27 руководящих должностей ГБР

Пятница, 2 ноября 2018, 16:54

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба инициировал объявления нового конкурса на 27 руководящих должностей в ведомство.

С соответствующим обращением Труба обратился 2 ноября к внешней конкурсной комиссии, сообщает пресс-служба бюро.

"Новый конкурс на 27 руководящих должностей не был моей целью. Я рассчитывал, что внешняя конкурсная комиссия выполнит требования законодательства и передаст материалы проведения психофизиологического исследования с помощью полиграфа. Комиссия этого не сделала, а я не буду запускать работу нового правоохранительного органа с нарушением законодательства", - заявил Труба.

Он добавил, что назначает на должность именно директор ГБР, но из-за уничтожения результатов полиграфа у него отсутствуют условия для подготовки и принятия кадрового решения.

По словам Трубы, конкурсная комиссия отказалась предоставить ему копию акта об уничтожении материалов полиграфа.

"Комиссия понимает, что этот документ будет использован в возможных судебных заседаниях", - сказал он.

При этом Труба отметил, что новый конкурс не повлияет на начало работы бюро.

"В конце ноября более 300 следователей ГБР приступят к работе. Вместе с заместителями мы организуем работу следователей. Другие подразделения уже работают", - добавил он.

18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований. Многие из утвержденных служащих были креатурами министра МВД Арсена Авакова и заместителя председателя Нацполиции Игоря Купранца.

В пресс-службе ГБР, ранее заявляли, что им не передали информацию о кандидатах и не выходят на связь. В бюро даже не было телефонов кандидатов.

Позже Директор ГБР отказал 27 кандидатам в руководители ГБР из-за подозрений в измене и коррупции.

Комиссия отобрала должностных лиц из 436 кандидатов на ключевые должности в ГБР: директоров семи территориальных управлений органа, руководителей подразделений центрального аппарата и сотрудников подразделений внутреннего контроля бюро.

В состав комиссии вошло 9 человек по 3 представителя от ВРУ, КМУ и президента Петра Порошенко.

От Верховной Рады вошли народные депутаты Владислав Бухарев ("Батькивщина"), Евген Дейдей ("Народный фронт"), Николай Паламарчук ("Блок Петра Порошенко").

От президента - два профессора КНУ имени Тараса Шевченко Роман Майданик (председатель комиссии) и Виктор Самохвалов, а также партнер юридической фирмы "Саенко Харенко" Татьяна Слипачук.

От Кабинета министров доцент Хмельницкого университета управления и права Денис Монастырский, заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, первый заместитель Министра юстиции (секретарь комиссии) Наталия Севостьянова.

Украинская правда
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