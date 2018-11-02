Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Садовой ответил на предложение Тимошенко

Пятница, 2 ноября 2018, 19:18
Садовой ответил на предложение Тимошенко

Глава партии "Самопомич" Андрей Садовой отреагировал на заявление лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко об открытости к сотрудничеству.

Ответ он опубликовал на своей странице в Facebook.

Садовый обвинил Тимошенко в неискренности.

"Заявление Тимошенко - обычная технология, направленная на то, чтобы завоевать симпатии львовян. Ход мыслей Юлии Владимировны прост - во Львове надо говорить хорошие слова о мэре Садовом, за которого голосуют львовяне, и Вакарчука, которого любят как общественного деятеля и певца. Никакой искренности здесь нет", - отметил лидер партии "Самопомич".

Он добавил, что избиратели "хотят настоящих изменений, а не возвращения старых схем".

Ранее Юлия Тимошенко заявила об открытости к сотрудничеству с партией "Самопомич", с политсилой Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" и музыкантом, общественным деятелем Святославом Вакарчуком.

Читайте также: Выбери меня. Кандидаты в президенты отвечают, почему за них надо голосовать

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СадовыйТимошенковиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Садовый
Полиция открыла дело из-за закрытых укрытий во Львове. Садовый проблему отрицает
УПЦ МП больше не существует во Львове – мэр
Садовый объяснил, почему одним совсем не выключают свет, а другим – трижды в сутки
Последние новости
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
Все новости...
Реклама: