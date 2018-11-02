Садовой ответил на предложение Тимошенко

12442 просмотра
Пятница, 2 ноября 2018, 20:18

Глава партии "Самопомич" Андрей Садовой отреагировал на заявление лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко об открытости к сотрудничеству.

Ответ он опубликовал на своей странице в Facebook.

Садовый обвинил Тимошекно в неискренности.

"Заявление Тимошенко - обычная технология, направленная на то, чтобы завоевать симпатии львовян. Ход мыслей Юлии Владимировны прост - во Львове надо говорить хорошие слова о мэре Садовом, за которого голосуют львовяне, и Вакарчука, которого любят как общественного деятеля и певца. Никакой искренности здесь нет", - отметил лидер партии "Самопомич".

Он добавил, что избиратели "хотят настоящих изменений, а не возвращения старых схем".

Ранее Юлия Тимошенко заявила об открытости к сотрудничеству с партией "Самопомич", с политсилой Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" и музыкантом, общественным деятелем Святославом Вакарчуком.

Читайте также: Выбери меня. Кандидаты в президенты отвечают, почему за них надо голосовать

Украинская правда
Темы: Садовый Тимошенко виборы
powered by lun.ua
По теме
Главные новости дня – за 60 секунд 29 октября 2018, 21:10
В штабе Садового еще не определились с амплуа кандидата 29 октября 2018, 11:33
Следующий (не)проходной? Как Садовый конкурирует с Гриценко 29 октября 2018, 06:00
Все новости
Главные новости
Садовой ответил на предложение Тимошенко
В США началась атака пранкеров с РФ против признания Голодомора геноцидом
Украина существенно сократила зарубежные закупки газа
В НБУ рассказали, когда удастся обуздать рост цен
Все новости
здоровье

23 медучреждения Киева, где можно привиться и объяснения зачем

экология

Чем вредные пушные фермы для людей и окружающей среды

Поиск по сайту
Архив
Весь архів