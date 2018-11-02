Тимошенко сделала предложение Гриценко, Садовому и Вакарчуку

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила об открытости к сотрудничеству с партией "Самопомич", с политсилой Анатолия Гриценко "Громадянська позиція" и музыкантом, общественным деятелем Святославом Вакарчуком.

Об этом она сказала на пресс-конференции во Львове, сообщает в пятницу пресс-служба "Батькивщины".

"Мы готовы к сотрудничеству с партией "Самопомич", со Святославом Вакарчуком, если он пойдет в политику, с партией Анатолия Гриценко. Мы стремимся объединить в работе на Украину все демократические силы", – заявила Тимошенко.

Экс-премьер предложила "оценивать поддержку политических сил по результатам местных выборов".

По мнению Тимошенко, ее команда "одержит победу и на президентских, и на парламентских выборах".

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Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

Согласно последнему соцопросу, наибольший рейтинг среди потенциальных кандидатов – у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко – 13,4%, у шоумена Владимира Зеленского – 7,6%.

За действующего президента Петра Порошенко и лидера партии "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко готовы проголосовать по 7% украинцев.

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Рейтинг музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука составляет 4,9%.

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Как сообщалось, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже объявила, что будет участвовать в президентских выборах, пообещала нынешней власти "политический конец".

Действующий президент Петр Порошенко ранее заявлял, что объявит, пойдет ли на выборы президента Украины, после старта предвыборной кампании.

Согласно закону "О выборах президента Украины", Центральная избирательная комиссия объявляет о начале избирательного процесса не позднее чем за 91 день до дня голосования. Таким образом старт кампании придется на конец декабря 2018 года.

31 октября во время встречи с представителями бизнеса Порошенко призвал остановить предвыборное наступление популистов, и не допустить их к власти.

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