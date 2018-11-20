ОБСЕ зафиксировала возле оккупированного Луганска "Грады", "Лягушки" и новое вооружение

1192 просмотра
Вторник, 20 ноября 2018, 13:51

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает, что вблизи оккупированных районов Луганской области было замечено тяжелое вооружение боевиков, среди которых реактивные системы залпового огня "Град", гаубицы "Лягушка" и "Гвоздика".

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 19 ноября.

Отмечается, что наблюдатели зафиксировали неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч) 21 реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), а также 4 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 4 буксируемые гаубицы (Д -30 "Лягушка", 122 мм) у Белого западнее Луганска.

В отчете отмечается, что сотрудниками ОБСЕ было также обнаружено отсутствие на постоянных местах хранения тяжелого вооружения за пределами линий отвода.

В частности,  что там не хватает 13 единиц РСЗО (БМ-21), 17 буксируемых гаубиц (шестнадцати Д-30 и одной 2А65 "Мста-Б", 152 мм) и 14 самоходных - 2С1, 5 танков (четырех Т-64 и одного Т-72).

Кроме того сообщается, что наблюдатели СММ впервые зафиксировали новые единицы вооружения.

Украинская правда
Темы: ОБСЕ Луганск ОРДЛО оружие
powered by lun.ua
По теме
МИД прокомментировал связи постпреда Украины при ОБСЕ с кандидатом РФ на пост главы Интерпола 20 ноября 2018, 06:37
Брат кандидата из РФ на пост главы Интерпола представляет Украину в ОБСЕ – СМИ 19 ноября 2018, 23:01
СЦКК: Оккупанты продолжают нарушать отвод тяжелого вооружения 17 ноября 2018, 11:58
Все новости
Главные новости
Тигипко заплатил Порошенко и Кононенко за "Кузню" до 300 миллионов долларов — СМИ
У Путина отреагировали на призыв сенаторов не избирать главой Интерпола россиянина
Из-за акции "евробляхеров" в 23 населенных пунктах затруднено автодвижение
В Украине впервые за времена независимости построят аэропорт
Все новости
опрос

Как живет типичный мужчина-украинец?

Лайфхаки

7 способов ускорить свою реакцию

Поиск по сайту
Архив
Весь архів