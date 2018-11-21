Силовики проводят обыски у фискалов и таможенников Черновицкой области

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Среда, 21 ноября 2018, 14:50

Генпрокуратура совместно с СБУ пришли с обысками в служебные помещения Государственной фискальной службы и таможни в Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"В среду, 21.11.2018 года, Генеральной прокуратурой Украины совместно с ГУБКОП СБ Украины проводится ряд обысков в служебных помещениях ГУ ГФС в Черновицкой области и Черновицкой таможни", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, таким образом они проверяют, причастны ли должностные лица указанных органов к незаконным схемам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при экспорте грецких орехов.

В Генпрокуратуре напомнили, что в этом году на территории области обезврежена преступная организация, участники которой использовали аналогичные схемы экспорта орехов. Они нанесли ущерб государству на сумму свыше 300 млн грн.

Отмечается, что начальнику ГУ ГФС в Винницкой области, его первому заместителю, а также подконтрольным руководителям субъектов хозяйствования сообщено о подозрении.

Как сообщалось, в августе Генеральная прокуратура сообщила о подозрении начальнику главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслану Осмоловскому.

Украинская правда
Темы: таможня Черновицкая область Фискальная служба чрезвычайное происшествие
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