Глава МИД Испании заявил, что каталонский депутат плюнул в него

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Среда, 21 ноября 2018, 17:35

Глава МИД Испании Жозеп Боррель обвинил одного из девяти депутатов "Республиканской левой Каталонии" в том, что тот плюнул в него во время заседания испанского парламента.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Инцидент произошел на заседании во вторник, когда спикер Конгресса Ана Пастор решила исключить за недостойное поведение депутата "Республиканской левой Каталонии" Габриэля Руфиана. Он, в частности, назвал Борреля недостойным представителем Каталонии и фашистом.

 

Вместе с ним зал заседаний решили покинуть еще восемь депутатов партии. Они проходили мимо ряда, на котором сидел Боррель, и один из депутатов, Жорди Сальвадор, по словам министра, плюнул в него.

Сам Сальвадор отрицает факт плевка. Представитель "Республиканской левой Каталонии" выступил с заявлением, в котором просит службу охраны нижней палаты парламента предоставить записи с камер наблюдения из сессионного зала.

Однако, как показали видеозаписи камер нескольких медиа, доказать что-либо в этом деле будет трудно, поскольку ни на одной из записей нельзя увидеть, что точно произошло, когда Сальвадор повернулся в сторону Борреля.

Европейская правда

Темы: Испания Каталония
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