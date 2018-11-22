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Решения Суда в Лондоне по делу Приватбанка ещё нет – источник

Четверг, 22 ноября 2018, 12:47

Подтверждения информации о том, что Высокий суд Лондона вынес решение о юрисдикции рассмотрения иска Приватбанка к бывшим акционерам, пока нет.

Об этом сообщили источники "Украинской правды", близкие к Приватбанку.

"На данный момент какие-либо решения суда по этому вопросу отсутствуют. Говорить о результате рассмотрения дела рано", - сказал собеседник.

По данным УП, судебное заседание состоится в пятницу, 23 ноября.

Но, по словам собеседника, это не означает, что на ближайшем заседании соответствующее решение будет принято.

Ранее нардеп Сергей Лещенко со ссылкой на источники сообщил, что Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно дело по иску Приватбанка к его экс-собственникам Игорю Коломойскому и Геннадия Боголюбова.

По словам депутата, после такого решения дело, скорее всего, закроют, а аресты активов Коломойского и Боголюбова, вероятно, будут отменены.

Как сообщалось, детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 миллиарда долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

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Украинская правда
Темы: КоломойскийсудПриват
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