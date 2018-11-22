Порошенко в Раде процитировал президента РФ его языком

Президент Петр Порошенко, выступая в Раде, перешел на русский язык и процитировал слова президента России Дмитрия Медведева на коллегии КГБ в 2009 году.

Эту речь он произнес перед голосованием ВР за законопроект о внесении изменений в Конституцию, закрепляющих курс Украины в ЕС и НАТО.

"В ряде соседних государств не прекращались попытки расширения НАТО в том числе и за счет так называемого ускоренного вступления в Альянс Грузии и Украины. Все это, разумеется, потребовало четкой и слаженной работы всех специальных силовых структур, правоохранительных органов и весьма высокого уровня координации их деятельности. Должен сразу сказать, что Федеральная служба безопасности в целом успешно выполнила все поставленные перед ней задачи", - продекламировал Порошенко с трибуны парламента.

Он пояснил, что процитировал на языке оригинала сообщение с сайта Кремля, которое передает речь от 29 января 2009 года тогдашнего президента России Дмитрия Медведева на расширенной коллегии КГБ ФСБ.

Он отметил, что не имеет по этому поводу претензий к россиянам, а вот к украинским политикам того времени претензии у него есть.

"Как себя сегодня чувствуют те украинские политики, которые в конце нулевых по собственной воле или невольно приняли участие в так называемой спецоперации, которые торпедировали вступление Украины в НАТО, которые оставили страну беззащитной перед российским вторжением?" - задал он риторический вопрос.

Порошенко выразил убеждение, что Россия никогда не решилась бы вторгнуться на Донбасс и аннексировать Крым, если бы Украина была в НАТО.

После выступления президента Верховная Рада предварительно одобрила законопроект о внесении изменений в Конституцию, которые закрепляют курс Украины в ЕС и НАТО.

Евгений Кизилов, УП