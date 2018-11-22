Порошенко в Раді процитував президента РФ мовою оригіналу

Президент Петро Порошенко, виступаючи в Раді, перейшов на російську мову і процитував слова президента Росії Дмитра Медведєва на колегії КДБ у 2009 році.

Цю промову він зробив перед голосуванням ВР за законопроект про внесення змін до Конституції, які затверджують курс України в ЄС і НАТО.

"В ряде соседних государств не прекращались попытки расширения НАТО, в том числе и за счет так называемого ускоренного вступления в Альянс Грузии и Украины. Все это, разумеется, потребовало четкой и слаженной работы всех специальных силовых структур, правоохранительных органов и весьма высокого уровня координации их деятельности. Должен сразу сказать, что Федеральная служба безопасности в целом успешно выполнила все поставленные перед ней задачи", - продекламував Порошенко з трибуни парламенту.

Він пояснив, що процитував мовою оригіналу повідомлення з сайту Кремля, яке передає промову від 29 січня 2009 року тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва на розширеній колегії КДБ ФСБ.

Він зазначив, що не має з цього приводу претензій до росіян, а от до українських політиків тих часів претензії в нього є.

"Як себе сьогодні почувають ті українські політики, які наприкінці нульових вільно чи невільно взяли участь у так званій спецоперації, які торпедували вступ України до НАТО, які залишили країну беззахисною перед російським вторгненням?" – поставив він риторичне питання.

Порошенко висловив переконання, що Росія ніколи б не наважилась вдертися на Донбас і анексувати Крим, якби Україна була в НАТО.

Пысля виступу президента Верховна Рада попередньо схвалила законопроект про внесення змін до Конституції, які затверджують курс України в ЄС і НАТО.

Євген Кізілов, УП