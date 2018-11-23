Посылки, недра, лес и экология: Рада приняла налоговые изменения для бюджета

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект "бюджетного пакета" с налоговыми изменениями.

Соответствующий законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов" поддержало 236 народных депутатов.

Перед самым принятием документ рассматривался за закрытыми дверьми в налоговом комитете Верховной Рады около шести часов. В зале документ также вызвал много вопросов и был проголосован только после ряда попыток.

Основные изменения к законопроекту следующие:

Во-первых, с 1 июля 2019 вырастут ставки акцизного налога на табачные изделия еще на 9%.

Перед этим, с 1 января 2019 года, акцизный налог для табачных компаний должен вырасти на 20% — в соответствии с ранее внесенных в Налоговый кодекс изменений.

Во-вторых, так же с 1 июля 2019 будут облагаться посылки украинцев стоимостью более 100 евро.

Сейчас действуют следующие правила: гражданин Украины может без уплаты налогов получить на свое имя неограниченное количество посылок таможенной стоимостью до 150 евро каждая, а с 2019 года один человек сможет получать не более трех посылок, которые не будут облагаться налогом.

Также принятым законопроектом предусматривается признать налоговыми агентами операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков.

В-третьих, увеличивается ставка рентной платы за пользование недрами. С 1 января 2019 размер ставок рентной платы для добычи нефти и газвого конденсата увеличивается на 2%.

За добычу залежей, которые полностью или частично залегают на глубине свыше 5000 метров — с 29 до 31%. Залежей, которые полностью залегают на глубине свыше 5000 метров — с 14 до 16%.

Также на 0,8% — до 8,8% — увеличивается ставка рентной платы на добычу железной руды.

В-четвертых, ставка рентной платы за специальное использование лесных ресурсов увеличивается на 50%.

В-пятых, с 1 января 2019 ставка экологического налога за выбросы углерода (СО2) стационарными источниками повышается с 0,41 гривень за тонну до 10 гривень за тонну.

Кроме этого, предусматривается поэтапное повышение ставки до уровня 30 гривень за тонну в 2023 году, то есть ежегодное повышение на 5 гривень за тонну. Эта норма приближает ставки до уровня, принятого в ЕС, отмечается в законопроекте.

Напомним, законопроект был принят в первом чтении 8 ноября голосами 233 нардепов.

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Экономическая правда