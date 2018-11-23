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ООС: Боевики запускали ракеты и били из минометов, двое военных ранены

Пятница, 23 ноября 2018, 18:03

В течение текущих суток российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате боевых действий двое военных получили ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке операции Объединенных сил.

По данным пресс-центра, противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Марьинка и Березовое.

"Неподалеку Троицкого оккупанты применили по нашим опорным пунктам минометы калибра 120 мм, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты. Также в этом районе фиксировались выстрела из ПТРД", - констатировали в штабе.

В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - заверили украинские военные.

Украинская правда
Темы: боевые действияОРДЛОДонбасс
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