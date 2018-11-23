ООС: Боевики запускали ракеты и били из минометов, двое военных ранены
В течение текущих суток российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате боевых действий двое военных получили ранения.
Об этом говорится в вечерней сводке операции Объединенных сил.
По данным пресс-центра, противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Марьинка и Березовое.
"Неподалеку Троицкого оккупанты применили по нашим опорным пунктам минометы калибра 120 мм, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты. Также в этом районе фиксировались выстрела из ПТРД", - констатировали в штабе.
В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
"Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - заверили украинские военные.