На праздники добавят 30 пар поездов – "Укрзализныця"

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Вторник, 27 ноября 2018, 08:40

"Укрзализныця" в ближайшее время объявит о назначении дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

"В этом году планируется назначить около 30 пар таких поездов", – сообщила компания.

В основном они будут курсировать в направлении зимних курортов Украины, в частности в Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Черновцы.

Продажу билетов на дополнительные поезда откроют после реализации всех мест в круглогодичных поездах.

26 ноября "Укрзализныця" открыла продажу билетов на все пассажирские поезда, отправляющиеся с 9-го по 20 декабря включительно.

5 декабря откроется продажа билетов на поезда, отправляющиеся после 20 декабря.

9 декабря вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 годы.

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Темы: Укрзализныця транспорт
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