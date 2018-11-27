Военное положение будет действовать до 26 декабря - Порошенко

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Вторник, 27 ноября 2018, 21:55

Термин действия военного положения, введенного в 10 областях Украины из-за нападения России на украинские корабли, закончится 26 декабря и может быть дальше продлен только по согласованию Верховной Рады.

Об этом президент Петр Порошенко рассказал во вторник в прямом эфире канала "Украина".

"О сроке действия, в законе, которым утвержден указ президента - это 30 дней. Срок действия будет прекращен, насколько я понимаю, 26 декабря. Когда я делал обращене, там стояла другая дата, но сейчас - 26 декабря. Поэтому и вступил в силу режим военного времени с 26 ноября", - сказал глава государства.

Он заверил, что президент не сможет без решения парламента продлить действие военного положения на неопределенный срок.

"Закон не предусматривает таких возможностей", - добавил Порошенко.

Украинская правда

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Темы: Военное положение Порошенко
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