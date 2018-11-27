Воєнний стан діятиме до 26 грудня – Порошенко

Термін дії воєнного стану, що запроваджений у 10 областях України через напад Росії на українські кораблі, закінчиться 26 грудня і може бути далі продовжений лише за погодженням Верховної Ради.

Про це президент Петро Порошенко розповів у вівторок в прямому ефірі каналу "Україна".

"Щодо терміну дії, в законі, яким затверджений указ президента – це 30 днів. Термін дії буде припинений, наскільки я розумію, 26 грудня. Коли я робив звернення, там стояла інша дата, але зараз – 26 грудня. Тому і вступив в силу режим воєнного часу з 26 листопада", - сказав глава держави.

Він запевнив, що президент не зможе без рішення парламенту продовжити дію воєнного стану на невизначений термін.

"Закон не передбачає таких можливостей", - додав Порошенко.

За словами президента, воєнний стан має запобігти повномасштабному вторгненню РФ.

Нагадаємо, глава Верховної Ради Андрій Парубій каже, що воєнний стан в Україні буде введено після публікації відповідного закону, що, швидше за все, відбудеться вже в середу, 28 листопада.

26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

Причина – збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці. 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.