В Китае произошел взрыв у химзавода, более 20 погибших

В результате взрыва вблизи химического завода в Китае погибли более 2о человек, есть раненые.

Об этом сообщили местные власти, пишет Reuters.

В результате взрыва вблизи химического завода в северной провинции Хэбэй в Китае погибли 22 человека еще по меньшей мере столько же получили ранения.

Правоохранители расследуют причину взрыва в городе Чжанцзякоу.

