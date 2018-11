В Китаї стався вибух біля хімзаводу, більше 20 загиблих

В результаті вибуху поблизу хімічного заводу в Китаї загинули понад 20 людей, є поранені.

Про це повідомила місцева влада, пише Reuters.

В результаті вибуху поблизу хімічного заводу в північній провінції Хебей в Китаї загинули 22 людини ще щонайменше стільки ж отримали поранення.

Правоохоронці розслідують причину вибуху в місті Чжанцзякоу.

#BREAKING: 22 killed, 22 others injured and hospitalized following a blast near a chemical factory in Zhangjiakou, Hebei province. Cause of the blast is under investigation. pic.twitter.com/0vBLWY53K1