В Китаї стався вибух біля хімзаводу, більше 20 загиблих

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Середа, 28 листопада 2018, 03:27

В результаті вибуху поблизу хімічного заводу в Китаї загинули понад 20 людей, є поранені.

Про це повідомила місцева влада, пише Reuters.

В результаті вибуху поблизу хімічного заводу в північній провінції Хебей в Китаї загинули 22 людини ще щонайменше стільки ж отримали поранення.

Правоохоронці розслідують причину вибуху в місті Чжанцзякоу.

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Теми: Китай вибух жертви
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