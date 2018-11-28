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В Китаї стався вибух біля хімзаводу, більше 20 загиблих

Середа, 28 листопада 2018, 02:27

В результаті вибуху поблизу хімічного заводу в Китаї загинули понад 20 людей, є поранені.

Про це повідомила місцева влада, пише Reuters.

В результаті вибуху поблизу хімічного заводу в північній провінції Хебей в Китаї загинули 22 людини ще щонайменше стільки ж отримали поранення.

Правоохоронці розслідують причину вибуху в місті Чжанцзякоу.

"Українська правда" в Threads

Теми: Китайвибухжертви
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