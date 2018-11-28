В Китаї стався вибух біля хімзаводу, більше 20 загиблих
В результаті вибуху поблизу хімічного заводу в Китаї загинули понад 20 людей, є поранені.
Про це повідомила місцева влада, пише Reuters.
В результаті вибуху поблизу хімічного заводу в північній провінції Хебей в Китаї загинули 22 людини ще щонайменше стільки ж отримали поранення.
Правоохоронці розслідують причину вибуху в місті Чжанцзякоу.
#BREAKING: 22 killed, 22 others injured and hospitalized following a blast near a chemical factory in Zhangjiakou, Hebei province. Cause of the blast is under investigation. pic.twitter.com/0vBLWY53K1— People's Daily,China (@PDChina) November 28, 2018
Breaking: At least 22 killed and many others injured after an explosion near a chemical factory in Zhangjiakou City, China. pic.twitter.com/NUFXzo5Orh— PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 28, 2018
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