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Кабмин передал имущество Андреевской церкви Вселенскому патриархату

Среда, 28 ноября 2018, 14:26

Кабинет министров Украины передал в постоянное пользование представительству Вселенского патриархата в Украине недвижимое имущество Андреевской церкви.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 ноября.

Как сообщалось, 11 октября Синод Вселенского патриархата подтвердил намерение предоставить томос для автокефалии украинской церкви, снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария

Создание единой поместной церкви в Украине должно состояться после объединения украинских православных церквей.

16 октября представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Петр Порошенко инициирует передачу Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриарху.

18 октября Верховная Рада приняла решение о передаче Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений и обрядов.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что церковь на Андреевском спуске останется в собственности государства.

В Национальном заповеднике "София Киевская" заявили, что с представителями Церкви Вселенский патриархата будет заключен договор о пользовании Андреевской церковью в соответствии с действующим украинским законодательством и после реставрации она будет открыта.

Темы: Кабинет министровцерковь
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