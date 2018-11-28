Кабмін передав майно Андріївської церкви Вселенському патріархату

Кабінет міністрів України передав у постійне користування представництву Вселенського патріархату в Україні нерухоме майно Андріївської церкви.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 28 листопада.

Як повідомлялося, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату підтвердив намір надати томос для автокефалії української церкви, зняв анафему з патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета і митрополита Української автокефальної православної церкви Макарія

Створення єдиної помісної церкви в Україні має відбутися після об'єднання українських православних церков.

16 жовтня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Петро Порошенко ініціює передачу Андріївської церкви у постійне користування Вселенському патріарху.

8 жовтня Верховна Рада ухвалила рішення про передачу Андріївської церкви в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь і обрядів.

За словами спікера парламенту Андрія Парубія, церква на Андріївському узвозі залишиться у власності держави.

В Національному заповіднику "Софія Київська" заявили, що з представниками Церкви Вселенського патріархату буде укладено договір про користування Андріївською церквою відповідно до чинного українського законодавства і після реставрації вона буде відкрита.