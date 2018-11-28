Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минкульт начал инвентаризацию мощей в Печерской лавре

Среда, 28 ноября 2018, 22:40
Минкульт начал инвентаризацию мощей в Печерской лавре

Министерство культуры начало проверку наличия мощей в ближних и дальних пещерах Печерской лавры.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

На сайте религиозной организации указано, что по инициативе Министерства культуры Украины была создана специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники министерства и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

"Целью комиссии является проверка имеющихся церковных ценностей и святынь, которые были переданы Киево-Печерской лавре, начиная с 1988 года - с момента открытия монастыря после возрождения", - говорится в сообщении.

Наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел уже обсудил с членами комиссии процедуру проверки наличия ценностей.

"В первый день Рождественского поста члены комиссии начали проверку наличия мощей в ближних и дальних пещерах лавры. Работа комиссии проходит под наблюдением монахов, надзирателей пещер и членов духовного собора обители. По просьбе наместника обители, митрополита Павла, обзор алтарных помещений лаврских храмов осуществляется мужчинами, поскольку женщинам запрещается находиться в церковном алтаре", - рассказали детали в УПЦ МП.

Отмечается, что такая проверка происходит впервые за 30-летнюю историю возрожденной Киево-Печерской лавры.

Ранее директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш заявил, что Почаевская лавра, которой сейчас пользуется УПЦ МП, может изменить свою принадлежность после получения православной церковью Украины томоса об автокефалии. Такую же судьбу он прогнозирует и для Печерской лавры.

Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине 11 октября.

Теперь в Киеве должен быть созван Собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также УПЦ МП, обратившихся ко Вселенскому Патриарху с просьбой о томосе.

Собор оформит церковное объединение, образовав единую поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля. После этого состоится получение предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ томоса как документа (грамоты).

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковьМинкультуры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
церковь
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Не добрые самаритяне: как Российская православная церковь "спасает" украинцев от войны
На Хмельнитчине сторонники УПЦ не пускают верующих ПЦУ в церковь
Последние новости
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
Все новости...
Реклама: