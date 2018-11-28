В ожидании томоса: в Кабмине рассказали о дальнейшей судьбе Почаевской лавры

Почаевская лавра, которой сейчас пользуется УПЦ МП, может изменить свою принадлежность, но только вследствие "эволюционного процесса", а не принуждения.

Об этом заявил директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш, сообщает "Радио Свобода".

По словам Юраша, вопрос дальнейшей судьбы Почаевской лавры должен рассматриваться в более широком контексте системы церковно-государственных отношений в Украине.

"У нас каждая религиозная организация является самостоятельным юридическим лицом, которое будет самостоятельно решать судьбу и своей подчиненности, и своего имущества. Это, пожалуй, одна из самых больших манипуляций, которые сейчас очень часто запускаются, и Московская патриархия уже несколько лет к этому готовилась, она пыталась тем или иным уставным способом, а не в рамках украинского правового поля, сделать такую ​​модель и реализовывать ее на практике, которая предусматривает, что все храмовые комплексы и помещения должны быть закреплены за церковью, а не за определенной религиозной организацией", - сказал он.

Решение Министерства юстиции об отмене права религиозной организации Московского патриархата на пользование комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры, по словам чиновника, подтверждает то, что государство остается собственником этого комплекса.

Но при этом религиозная организация Московского патриархата будет пользоваться сооружениями монастыря, по крайней мере, до собора, на котором должна быть создана поместная церковь.

Однако, представитель Минкульта подчеркивает, что Почаевская лавра может присоединиться к поместной церкви добровольно.

"Я не исключаю, что в рамках тех или иных общественных и процессов и волеизъявлений община, монастырь, монахи примут решение о присоединении к поместной церкви", - сказал чиновник.

При этом силовой сценарий Юраш считает невозможным. По его мнению, версии о захвате церковных сооружений является элементом информационного противодействия созданию поместной церкви.

"Никаких захватов, насильственных действий не должно быть и не будет. Об этом много раз заявлял и президент, и министр внутренних дел. Будет эволюция, будет реальное волеизъявление верующих", - утверждает он.

Похожим образом Юраш описал дальнейшую судьбу Киево-Печерской лавры - она, по словам чиновника, также зависит от собора и законодательного урегулирования.

Как сообщалось, комиссия Минюста по жалобе Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры.

На основе этого решения Кабмин вернул Почаевскую лавру Кременецко-Почаевскому заповеднику.

Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине 11 октября этого года.

Теперь в Киеве должен быть созван Собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также УПЦ МП, обратившихся ко Вселенскому Патриарху с просьбой о томосе.

Собор оформит церковное объединение, образовав единую поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля. После этого состоится получение предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ томоса как документа (грамоты).