В центре Киева появится сквер Павла Шеремета: согласие дала комиссия Киевсовета

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики 29 ноября единогласно поддержала проект решения о создании в столице сквера имени журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает в Facebook управление экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации.

По данным ведомства, сквер появится в Шевченковском районе на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая.

"По процедуре участок сначала должен получить статус сквера, и уже после этого новый сквер получит имя", - объясняют в управлении.

Отмечается, что земельный участок был избран по предварительному согласованию с близкими журналиста.

Как сообщалось, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.