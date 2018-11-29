В центре Киева появится сквер Павла Шеремета: согласие дала комиссия Киевсовета

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Четверг, 29 ноября 2018, 17:19

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики 29 ноября единогласно поддержала проект решения о создании в столице сквера имени журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает в Facebook управление экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации.

По данным ведомства, сквер появится в Шевченковском районе на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая.

"По процедуре участок сначала должен получить статус сквера, и уже после этого новый сквер получит имя", - объясняют в управлении.

Отмечается, что земельный участок был избран по предварительному согласованию с близкими журналиста.

 

Как сообщалось, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Украинская правда

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Темы: убийство Киев КГГА
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