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В центре Киева появится сквер Павла Шеремета: согласие дала комиссия Киевсовета

Четверг, 29 ноября 2018, 16:19

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики 29 ноября единогласно поддержала проект решения о создании в столице сквера имени журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает в Facebook управление экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации.

По данным ведомства, сквер появится в Шевченковском районе на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая.

"По процедуре участок сначала должен получить статус сквера, и уже после этого новый сквер получит имя", - объясняют в управлении.

Отмечается, что земельный участок был избран по предварительному согласованию с близкими журналиста.

 

Как объяснил "Украинской правде" председатель комиссии Константин Яловой, на заседании этому земельному участку был предоставлен статус сквера. Теперь решение должна поддержать сессия Киевского городского совета.

Яловый прогнозирует, что это произойдет еще в 2018 году, но скорость зависит от секретариата органа.

Он сообщил также, что после одобрительного решения Киевсовета вопрос еще рассмотрит комиссия по вопросам наименований, где и должны утвердить название "имени Павла Шеремета".

Как сообщалось, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Євген Кізілов, УП

Украинская правда

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Темы: убийствоКиевКГГА
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