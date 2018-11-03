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Гройсман пообещал 400 миллионов на "теплые кредиты"

Суббота, 3 ноября 2018, 15:32

В 2019 году государство планирует выделить на "Теплые кредиты" 400 миллионов гривен. 

Об этом 3 ноября сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Глава правительства уточнил, что за период действия программы с 2014 года ею воспользовались около 500 тыс. украинских семей.

"(Благодаря программе - ред.) украинцам будет легче приобрести энергоэффективное оборудование: металлопластиковые окна и двери, счетчики для тепла и воды, котлы, теплоизоляционные материалы и прочее", - отметил премьер.

Напомним, общее финансирование "теплых кредитов" в 2018 году также составило 400 млн гривен, из них 195 млн - софинансирование по "теплым кредитам" для ОСМД.

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В апреле правительство запустило финансирование "теплых кредитов" на 2018 год в государственных Ощадбанке, Укргазбанке и Приватбанке. Возмещение за приобретение негазовых котлов составляло 20% (для субсидиантов – 35%), за утепление индивидуального жилья – 35%, за утепление многоэтажных домов для ОСМД – 40-70%.

Частные домохозяйства и ОСМД также могли получить дополнительные компенсации от местных властей.

По состоянию на август с начала года по "теплым кредитам" было возмещено 270 млн гривен. За все время действия программы ее участники получили 2,3 млрд гривен компенсаций из госбюджета.

В конце августа в Госагентстве по энергоэффективности и энергосбережению сообщили, что банки приостановили выдачу "теплых кредитов" в связи с исчерпанием средств, предусмотренных на это госпрограммой на 2018 год.

Украинская правда

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Темы: кредитГройсман
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