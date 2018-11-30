Предстоятель Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Павел называет политическим давлением обыски, которые Служба безопасности провела в пятницу на территории лавры.

Об этом он сказал на брифинге 30 ноября.

Предстоятель заявил, что СБУ проводила обыски в доме, который за ним действительно закреплен, но утверждает, что не заходил в него с 2013 года.

"Я нигде не живу, ни в каком доме, я живу только в Киево-Печерской Лавре. Сегодня были в доме, который действительно числится на мне, но с 2013 года я там ни разу не был", – сказал предстоятель.

По его словам, в 2014 году этот дом "был разграблен".

"Вынесли 5 икон, забрали, простите, ящик водки, которая там была. Я обращался в милицию, в прокуратуру, чтобы иконы вернуть, но никто на это не обратил внимания", - говорит Павел.

"Сегодня происходит на меня давление со всех сторон, но хочу вас заверить, что я - в святой соборной апостольской канонической церкви. Другой церкви я не признаю. Разве президент возглавит в будущем эту церковь... Простите", - отметил священник.

Павел говорит, что обыски проводились в комплексе подсобного хозяйства, зарегистрированном на Киево-Печерскую Лавру, чем выразил удивление.

"Почему идти в хозяйство? Может, коровы - террористки, или овцы Что искать там? Я не против, пусть ищут. Возможно, кому-то весной надо навоза, то будете знать, где взять для своей грядки", - сказал священник.

Он также утверждает, что не оскорблял Филарета, а лишь цитировал Святое писание, о том: кто благословляет на войну, является сыном дьявола.

"Мне приписали и то, что я плохо отношусь к патриарху Варфоломею. Это неправда. Я его уважаю. Я молился за него до поры до времени. Он делает плохие поступки, разделяет в церкви народ", - сказал Павел.

Ранее в пятницу сообщалось, что Служба безопасности Украины проводит следственные действия по месту жительства предстоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Павла.

Отмечалось, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по части 2 статьи 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, разжигание межконфессиональной вражды).