УПЦ МП: Варфоломей запретил Филарету и Макарию возглавлять новую церковь

Управляющий делами УПЦ Московского патриархата, митрополит Антоний заявляет о наличии письма от Вселенского патриархата к УПЦ КП и УАПЦ, согласно которому главы этих церквей не могут принимать участие в выборах главы новой Украинской православной церкви.

Об этом он сказал в интервью программе "Право на веру" на канале "Первый казацкий", видео которого опубликовано на сайте УПЦ МП.

"Есть интересная информация из нескольких источников о том, что есть письмо из Фанара (исторический район в Константинополе, где расположена резиденция константинопольского патриарха – ред.), направленное и в так называемый Киевский патриархат, и в Автокефальную церковь, согласно которому в выборах не могут принимать участие ни Филарет, ни Макарий", - заявил Антоний.

"Поэтому, видимо, слова на недавней пресс-конференции о том, что судьбу этого собрания должен решить Фанар, исходят именно из этого. То есть, нужно убедить все же Фанар, чтобы он этот свой принципиальный подход каким-то образом отменил", - предположил он.

При этом, по словам митрополита УПЦ МП, трудно сказать, произойдет ли вообще объединительный собор, необходимый для получения томоса украинской церкви.

"Произойдет ли это собрание так называемых иерархов киевского патриархата и киевской автокефальной церкви, сказать трудно. Таких попыток уже было несколько в нашей недавней истории, но никакого результата мы не имеем. Вероятно, здесь нужно вспомнить басню Крылова, которая говорит: "Как, друзья, вы ни садитесь, в музыканты не годитесь", - отметил он.

При этом Антоний допустил, что "возможно, для реализации конкретных указаний они вынуждены будут собраться".

Он также назвал "фейковым" список из 10 иерархов УПЦ МП, которые также намерены участвовать в объединительном соборе.

"Мне известен этот список, но он фейковый. Потому что из этих 10 более-менее заявили о своем участии два человека. Почему там появились еще 8? Видимо, кому-то хотелось представить на Фанаре и еще где-то, что за ним пойдут некие иереи", - сказал митрополит.

Ранее российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники во Вселенском патриархате сообщил, что лидеры УПЦ КП Филарет и УАПЦ Макарий согласились не выдвигать свои кандидатуры на роль главы новой церкви.

"Собеседник "Коммерсанта" в Константинопольском патриархате утверждает, что предусловием проведения украинского церковного собора стало согласие главы УПЦ Киевского патриархата Филарета не выдвигаться на роль главы новой церкви. Аналогичное согласие, по словам собеседника "Коммерсанта", дал и глава Украинской автокефальной православной церкви Макарий", - писало издание.

"Украинской правде" пока не удалось получить комментарий относительно этой информации в УПЦ Киевского патриархата.

"Коммерсант" также сообщал, что объединительный собор должен состояться 21 ноября.

Вместе с тем, источники "Украинской правды" сообщают, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.