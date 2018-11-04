Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

УПЦ МП: Варфоломей запретил Филарету и Макарию возглавлять новую церковь

Воскресенье, 4 ноября 2018, 09:29
Митрополит УПЦ МП Антоний

Управляющий делами УПЦ Московского патриархата, митрополит Антоний заявляет о наличии письма от Вселенского патриархата к УПЦ КП и УАПЦ, согласно которому главы этих церквей не могут принимать участие в выборах главы новой Украинской православной церкви.

Об этом он сказал в интервью программе "Право на веру" на канале "Первый казацкий", видео которого опубликовано на сайте УПЦ МП.

"Есть интересная информация из нескольких источников о том, что есть письмо из Фанара (исторический район в Константинополе, где расположена резиденция константинопольского патриарха – ред.), направленное и в так называемый Киевский патриархат, и в Автокефальную церковь, согласно которому в выборах не могут принимать участие ни Филарет, ни Макарий", - заявил Антоний.

"Поэтому, видимо, слова на недавней пресс-конференции о том, что судьбу этого собрания должен решить Фанар, исходят именно из этого. То есть, нужно убедить все же Фанар, чтобы он этот свой принципиальный подход каким-то образом отменил", - предположил он.

При этом, по словам митрополита УПЦ МП, трудно сказать, произойдет ли вообще объединительный собор, необходимый для получения томоса украинской церкви.

"Произойдет ли это собрание так называемых иерархов киевского патриархата и киевской автокефальной церкви, сказать трудно. Таких попыток уже было несколько в нашей недавней истории, но никакого результата мы не имеем. Вероятно, здесь нужно вспомнить басню Крылова, которая говорит: "Как, друзья, вы ни садитесь, в музыканты не годитесь", - отметил он.

При этом Антоний допустил, что "возможно, для реализации конкретных указаний они вынуждены будут собраться".

Он также назвал "фейковым" список из 10 иерархов УПЦ МП, которые также намерены участвовать в объединительном соборе.

"Мне известен этот список, но он фейковый. Потому что из этих 10 более-менее заявили о своем участии два человека. Почему там появились еще 8? Видимо, кому-то хотелось представить на Фанаре и еще где-то, что за ним пойдут некие иереи", - сказал митрополит.

Ранее российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники во Вселенском патриархате сообщил, что лидеры УПЦ КП Филарет и УАПЦ Макарий согласились не выдвигать свои кандидатуры на роль главы новой церкви.

"Собеседник "Коммерсанта" в Константинопольском патриархате утверждает, что предусловием проведения украинского церковного собора стало согласие главы УПЦ Киевского патриархата Филарета не выдвигаться на роль главы новой церкви. Аналогичное согласие, по словам собеседника "Коммерсанта", дал и глава Украинской автокефальной православной церкви Макарий", - писало издание.

"Украинской правде" пока не удалось получить комментарий относительно этой информации в УПЦ Киевского патриархата.

"Коммерсант" также сообщал, что объединительный собор должен состояться 21 ноября.

Вместе с тем, источники "Украинской правды" сообщают, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковьтомос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
церковь
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Не добрые самаритяне: как Российская православная церковь "спасает" украинцев от войны
На Хмельнитчине сторонники УПЦ не пускают верующих ПЦУ в церковь
Последние новости
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
Все новости...
Реклама: