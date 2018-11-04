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Хуг заявил, что видел на Донбассе российских военных, но не считает РФ агрессором

Воскресенье, 4 ноября 2018, 23:51
Хуг заявил, что видел на Донбассе российских военных, но не считает РФ агрессором

Экс-заместитель главы Специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг подтвердил, что миссия обнаружила на Донбассе кадровых военных из России, но не признал РФ агрессором.

Об этом он сказал в интервью "ТСН", которое было взято еще во время его пребывания в должности.

На прямой вопрос журналиста Андрея Цаплиенко "Считаете ли вы Россию агрессором?" Хуг ответил:

"Нет, но я считаю, что Россия, как и Украина, и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признали, что существует большая проблема, которая требует решения, и все они взяли на себя обязательства".

По его словам, "конфликт можно решить только тогда, когда кто-то будет больше стремиться найти решение, чем пытаться обвинять других".

"Факты нельзя опровергнуть; факты, подтвержденные снимками, на которых изображены колонны, под покровом ночи въезжают в Украину и выезжают из нее, колонны машин военного типа с вооружением на них, которые движутся по грунтовым дорогам под четкой координацией в сопровождении систем противовоздушной обороны.

В неподконтрольных правительству районах мы разговаривали с лицами, которые заявляли о своей принадлежности к российским военным подразделениям, в частности, 16-й воздушно-десантной бригаде России ...

Они открыто с нами общались и сами предоставили эту информацию, а мы сообщили этот факт. Я также лично разговаривал здесь, в Киеве, с двумя пленными, которых задержали Вооруженные силы Украины. И они сказали то же: они входят в подразделение, которое на ротационной основе воюет в Украине", - добавил он.

На слова журналиста: "Вы не можете не понимать, что в этой войне Россия является агрессором. Есть ли у вас желание однажды назвать агрессора агрессором?" - Хуг ответил:

"Я все еще размышляю над этим. Это будет очень-очень длинная книга, которую мне придется писать. Этот конфликт можно решить только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решение, а не пытаться обвинять других".

31 октября бывший первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, который ушел с должности 1 ноября, заявил, что покидает Украину с чувством тревоги, поскольку за 4 года "мало что изменилось", но надеется, что войну еще можно закончить.

Как сообщалось, 25 октября Foreign Policy опубликовало интервью с Хугом, в котором тот рассказал, что мониторинговая миссия видит, как колонны техники едут из РФ на Донбасс, однако допускает, что люди в российской форме в ОРДЛО могут и не быть россиянами.

Впоследствии известное американское издание Foreign Policy исправило интервью с первым заместителем председателя мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александром Хугом - удалили цитату, где он говорит, что прямых доказательств присутствия россиян в рядах боевиков в ОБСЕ нет.

Темы: ОБСЕДонбассРосcияагитация
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