Экс-главу крымского суда Чернобука арестовали

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Понедельник, 5 ноября 2018, 11:06

Суд арестовал бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"В 9 утра состоялось заседание, и суд принял решение поддержать ходатайство прокуратуры об аресте на 2 месяца, до 1 января 2019 года", – отметила Сарган.

Статья "государственная измена" не предусматривает возможность внесения залога, поэтому Чернобуку такой альтернативы не предоставили.

3 ноября правоохранители задержали Чернобука в Киеве.

В июле этого года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в помещениях бывшего председателя Апелляционного суда АРК Валерия Чернобука провели обыски и сообщили ему через родственника подозрение в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 УК Украины.

Соня Лукашова, для УП
Темы: суд госизмена Крым оккупация
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