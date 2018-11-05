Экс-главу крымского суда Чернобука арестовали

Суд арестовал бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"В 9 утра состоялось заседание, и суд принял решение поддержать ходатайство прокуратуры об аресте на 2 месяца, до 1 января 2019 года", – отметила Сарган.

Статья "государственная измена" не предусматривает возможность внесения залога, поэтому Чернобуку такой альтернативы не предоставили.

3 ноября правоохранители задержали Чернобука в Киеве.

В июле этого года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в помещениях бывшего председателя Апелляционного суда АРК Валерия Чернобука провели обыски и сообщили ему через родственника подозрение в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 УК Украины.