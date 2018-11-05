В БПП припомнили Тимошенко бывшие "заслуги". Она пригрозила судом

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что во времена руководства лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко была развалена армия в Украине и взяты заимствования, которые и заставляют поднимать тарифы на газ. В ответ политик пригрозила судом.

Соответствующие заявления прозвучали во время согласительного совета в понедельник, 5 ноября.

Так, Герасимов отметил, что на прошлой неделе Украину посетила канцлер Германии Ангела Меркель, которая призвала поддерживать Минский процесс.

"Показательно, что те, кто критикуют Минский процесс, в частности, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, во время общения с фрау Меркель в очередной раз признала положительный эффект минских соглашений", - заявил представитель БПП.

Он добавил, что не менее угрожающим выглядят заявления Тимошенко по поводу полной совместимости украинской армии со стандартами НАТО.

"Подобные шаги в период вооруженной агрессии России повторяют события десятилетней давности, когда премьер Тимошенко сорвала получения ПДЧ для вступления в НАТО и разваливала армию, приостанавливая ее финансирование и распродавая танки, самолеты и вертолеты", - сказал Герасимов.

По его словам, нельзя обойти тему повышения цены на газ, которую "отчаянно раздувают популисты".

"Особенно те, кто эту проблему и создал. Отмечу еще раз, что несмотря на войну и трудное экономическое положение, нынешние заимствования были бы не нужны, если бы не долговая яма, созданная во времена Тимошенко и Януковича, которые вместе передали нам в наследство долги более, чем 70 миллиардов долларов", - подчеркнул политик.

По его мнению, люди, которые говорят, что смогут вдвое или втрое снизить цены на газ, цинично лгут, потому что у них нет понимания, как это сделать.

В свою очередь Юлия Тимошенко ответила, что Герасимов вообще не может говорить о войне.

"Ибо советником и близким другом у него есть "террорист Бевзлер", кликуха у него "Бевз". Я думаю, что они одна команда и поэтому это просто унизительно, чтобы этот человек сидел за одним столом с нами", - заявила лидер "Батькивщины ".

Также она добавила, что хочет опровергнуть любые утверждения о встрече с Меркель.

"Мы считаем, что минские договоренности не являются эффективными для Украины и они не приводят к миру. Но в то же время мы говорим, что, не уничтожая, не закрывая минский процесс, мы должны начать другой процесс в формате Будапешт +. И поэтому обман очевиден", - отметила политик.

Тимошенко заявила, что в структуре сегодняшнего внешнего и внутреннего долга Украины нет ни копейки, которую бы позаимствовало ее правительство, поскольку все было возвращено еще до 2012 года.

"Это обман. И поэтому мы обращаемся в суд против господина Герасимова относительно дезинформации", - сказала лидер "Батькивщины".