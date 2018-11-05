Защита бывшего нардепа Николая Мартыненко заявляет о незаконности попыток вручить ему вызов на допрос в качестве свидетеля по чешскому делу в суде.

Об этом сообщает пресс-служба экс-депутата со ссылкой на его адвоката Петра Бойко.

По его мнению, 5 ноября "НАБУ устроило пиар-шоу перед телекамерами" перед заседанием Шевченковского райсуда Киева по "делу Мартыненко".

"Перед заседанием суда детектив НАБУ без законных оснований дважды пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос по делу "Энергоатома" в рамках якобы международной правовой помощи. Но это не имело юридической силы, поскольку согласно закону подобные вызовы должны обязательно отправляться через Генеральную прокуратуру Украины", – заявил Бойко.

"Вместо того НАБУ, осознавая провальность дела в суде, пытается поддерживать в публичном пространстве обвинения в адрес Николая Мартыненко и использует для этого любые средства", – добавил адвокат.

По его словам, "после отказа защитников получить незаконный "вызов на допрос" детектив НАБУ пришел в зал и перед телекамерами начал громко требовать от Мартыненко подписать этот "вызов", пытаясь насильно вручить ему какие-то бумажки".

"Группа поддержки НАБУ в зале суда (карманные "активисты") выкрикивала заранее написанные реплики с обвинениями в адрес Николая Мартыненко. Все это было срежиссированным шоу для вбрасывания в информационное пространство очередного негатива о Мартыненко", – считает защитник.

По его словам, экс-депутат уже дал все показания по делу "Энергоатома", в том числе – в рамках международной правовой помощи.

"Он готов сделать это снова, но только в предусмотренный законом способ. НАБУ же использует пиар-средства, пытаясь нивелировать отсутствие доказательств против Мартыненко и самого состава преступления", – заявил Бойко.

Утром детектив НАБУ пытался вручить Мартыненко перед заседанием суда повестку о вызове на допрос на 9:30 утра 28 ноября – но экс-депутат не принял ее.

Мартыненко должен дать показания по делу, которое Высшая прокуратура в Праге расследует с 18 июня: в отношении Мирослава Фиалы, Иржи Демиша, Милана Когоута, Милослава Провода, Петера Луптачика, Манфреда Макса Эрвака о растрате и уклонение от уплаты налога, совершенных в соучастии.

Вызов Мартыненко на допрос по чешскому делу от 2 ноября Twitter ЦПК/Шабунін

5 ноября Шевченковский суд утвердил порядок и объем исследования доказательств по делу Мартыненко.

"Начнут с исследования письменных и вещественных доказательств обвинения, затем допросят свидетелей стороны обвинения и перейдут к исследованию письменных доказательств защиты и в конце допросят всех обвиняемых", – сообщает ЦПК/Шабунин.

Прокурор просил начать с допроса обвиняемых. Адвокат Мартыненко протестовал.

Со своей стороны, адвокаты просили снять с одного из фигурантов дела Владимира Богданца меру пресечения и вернуть ему денежный залог. Суд отказался снять залог с Богданца.

Следующее судебное заседание по делу Мартыненко назначено на 12 ноября, с 12:00 до 15:00.

Шевченковский райсуд Киева рассматривает дело против Мартыненко о завладении средствами двух стратегически важных государственных предприятий Украины: "Восточного горно-обогатительного комбината" и "Энергоатома".

По данным НАБУ, государству нанесен ущерб на сумму более 695 млн грн ("ВостГОК" – 17,29 млн долл. США, НАЭК "Энергоатом" – 6,4 млн евро).

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