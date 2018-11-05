Мартыненко принесли вызов на допрос – он бросил его на пол

Детектив Национального антикоррупционного бюро пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос, но тот отказался его брать.

Это произошло в Шевченковском райсуде Киева, сообщает Twitter ЦПК/Шабунин.

"Детектив НАБУ пришел в Шевченковский суд, чтобы вручить перед заседанием экс-нардепу Николаю Мартыненко повестку на допрос. Мартыненко отказался ее брать и выбросил на пол", – говорится в сообщении.

Детектив НАБУ прийшов у Шевченківський суд, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу. pic.twitter.com/Llm85TNwqq — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) November 5, 2018

Шевченковский райсуд Киева рассматривает дело против Мартыненко.