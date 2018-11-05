Мартыненко принесли вызов на допрос – он бросил его на пол
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Понедельник, 5 ноября 2018, 09:36
Детектив Национального антикоррупционного бюро пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос, но тот отказался его брать.
Это произошло в Шевченковском райсуде Киева, сообщает Twitter ЦПК/Шабунин.
"Детектив НАБУ пришел в Шевченковский суд, чтобы вручить перед заседанием экс-нардепу Николаю Мартыненко повестку на допрос. Мартыненко отказался ее брать и выбросил на пол", – говорится в сообщении.
Детектив НАБУ прийшов у Шевченківський суд, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу. pic.twitter.com/Llm85TNwqq— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) November 5, 2018
Шевченковский райсуд Киева рассматривает дело против Мартыненко.