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Мартыненко принесли вызов на допрос – он бросил его на пол

Понедельник, 5 ноября 2018, 08:36
Мартыненко принесли вызов на допрос – он бросил его на пол
ЦПК

Детектив Национального антикоррупционного бюро пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос в качестве свидетеля, но тот отказался его брать.

Это произошло в Шевченковском райсуде Киева, сообщает Twitter ЦПК/Шабунин.

"Детектив НАБУ пришел в Шевченковский суд, чтобы вручить перед заседанием экс-нардепу Николаю Мартыненко повестку на допрос. Мартыненко отказался ее брать и выбросил на пол", – говорится в сообщении.

НАБУ должна допросить Мартыненко по запросу прокуратуры Чехии, уточнили в ЦПК.

В повестке говорится о вызове на 9:30 утра 28 ноября.

Мартыненко должен дать показания по делу, которое Высшая прокуратура в Праге расследует с 18 июня: в отношении Мирослава Фиалы, Иржи Демиша, Милана Когоута, Милослава Провода, Петера Луптачика, Манфреда Макса Эрвака о растрате и уклонение от уплаты налога, совершенных в соучастии.

Вызов Мартыненко на допрос по чешскому делу
Вызов Мартыненко на допрос по чешскому делу
Twitter ЦПК/Шабунін

Шевченковский райсуд Киева рассматривает дело против Мартыненко о завладении средствами двух стратегически важных государственных предприятий Украины: "Восточного горно-обогатительного комбината" и "Энергоатома".

По данным НАБУ, государству нанесен ущерб на сумму более 695 млн грн ("ВостГОК" – 17,29 млн долл. США, НАЭК "Энергоатом" – 6,4 млн евро).

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20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Мартыненко в рамках расследования по факту хищения средств ГП "ВостГОК" при закупке уранового концентрата.

По данным САП, с 2013-го до 2016 года преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджета 17,28 млн долларов ущерба.

Обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и создание преступной организации (ч.1 ст.255 УК).

22 апреля 2017 года Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

29 января 2018 года суд отказался продолжать возложенные на Мартыненко обязательства.

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1 августа Апелляционный суд Киева отменил решение первой инстанции, которая вернула на доработку прокурорам дело экс-нардепа Николая Мартыненко.

22 октября в Шевченковском суде Киева состоялось первое заседание по существу по делу Мартыненко.

УП, дополнено

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Темы: МартыненкоНАБУ
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