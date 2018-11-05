Медведев похвастался ударными темпами развития под санкциями
Премьер России Дмитрий Медведев заявляет, что введение антироссийских санкций пошло на пользу России.
Об этом он заявил на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае, сообщает РБК.
"В этих ограничениях мы нашли источник самореализации, источник нашего собственного развития", - сказал Медведев.
По его словам, в связи с санкциями в России начали "развивать импортозамещение".
"У нас возникли целые вполне конкурентоспособные направления в промышленности, в высоких технологиях", - похвастал Медведев, но в качестве примера почему-то привел ситуацию в сфере сельского хозяйства.
"Введение вот этих санкций (а мы ввели потом ответные меры в отношении Соединенных Штатов, Европейского союза) привели к тому, что наше сельское хозяйство начало развиваться просто ударными темпами. Мы теперь являемся крупнейшим производителем пшеницы и зерновых, поставляем ее фактически в любые регионы, где это необходимо", - рассказал премьер России.
Как сообщалось, 20 сентября США ввели персональные санкции против 33 физических и юридических лиц из России, связанных с оборонным комплексом и разведкой.
В России на это ответили, что играть с огнем опасно.
Позже США объявили санкции против еще 12 российских компаний.