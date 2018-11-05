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Медведев похвастался ударными темпами развития под санкциями

Понедельник, 5 ноября 2018, 12:16

Премьер России Дмитрий Медведев заявляет, что введение антироссийских санкций пошло на пользу России.

Об этом он заявил на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае, сообщает РБК.

"В этих ограничениях мы нашли источник самореализации, источник нашего собственного развития", - сказал Медведев.

По его словам, в связи с санкциями в России начали "развивать импортозамещение".

"У нас возникли целые вполне конкурентоспособные направления в промышленности, в высоких технологиях", - похвастал Медведев, но в качестве примера почему-то привел ситуацию в сфере сельского хозяйства.

"Введение вот этих санкций (а мы ввели потом ответные меры в отношении Соединенных Штатов, Европейского союза) привели к тому, что наше сельское хозяйство начало развиваться просто ударными темпами. Мы теперь являемся крупнейшим производителем пшеницы и зерновых, поставляем ее фактически в любые регионы, где это необходимо", - рассказал премьер России.

Как сообщалось, 20 сентября США ввели персональные санкции против 33 физических и юридических лиц из России, связанных с оборонным комплексом и разведкой.

В России на это ответили, что играть с огнем опасно.

Позже США объявили санкции против еще 12 российских компаний.

Темы: РосcиясанкцииСША
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