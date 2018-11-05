Возле военного арсенала засекли подозрительный беспилотник

4122 просмотра
Понедельник, 5 ноября 2018, 14:43

Военные обнаружили незаконное использование беспилотного летательного аппарата вблизи одного из арсеналов ВС Украины в запрещенной зоне.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

Отмечается, что беспилотник зафиксировало 4 ноября в 19:30 подразделение радиоэлектронной борьбы.

"Были немедленно подавлены радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – отмечают в Минобороны.

Сообщается также, что очередная смена охраны арсенала была усилена, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории.

"О факте неправомерного применения БПЛА вблизи военной части было безотлагательно сообщено подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции в районе их ответственности", - отмечают в Минобороны.

Как сообщалось, 26 сентября 2017 года произошел пожар на складах боеприпасов в районе города Калиновка Винницкой области. Была версия, что причиной пожара тогда мог стать беспилотный летательный аппарат.

В ночь на 9 октября 2018 года взрывы и пожар произошли уже на 6 арсенале Минобороны вблизи Ични в Черниговской области. В Генштабе не исключают диверсию.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в момент начала взрывов на арсенале №6 вблизи Ични Черниговской области в зоне контроля работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения в действие взрывного устройства.

Украинская правда
Темы: Минобороны армия
powered by lun.ua
По теме
Хватит популизма в обеспечении военнослужащих жильем 31 октября 2018, 12:30
В Минобороны приписали Гриценко многомиллионные убытки. В прокуратуре не согласились 29 октября 2018, 10:55
Над Ичней открыли небо, жители могут возвращаться домой 25 октября 2018, 09:36
Все новости
Главные новости
Минфин хочет снизить стоимость "безналоговых" посылок до 100 евро
Убийство Гандзюк: Правозащитники требуют отставки Авакова и Луценко
В Нацбанке назвали ключевые риски для роста цен
Кириленко предположил, что Хуг всегда был на стороне агрессора
Все новости
соцсети

12 фишек Instagram, о которых не все знают

психология

Одиночество - не приговор: 7 способов его побороть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів