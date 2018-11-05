Возле военного арсенала засекли подозрительный беспилотник

Военные обнаружили незаконное использование беспилотного летательного аппарата вблизи одного из арсеналов ВС Украины в запрещенной зоне.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

Отмечается, что беспилотник зафиксировало 4 ноября в 19:30 подразделение радиоэлектронной борьбы.

"Были немедленно подавлены радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – отмечают в Минобороны.

Сообщается также, что очередная смена охраны арсенала была усилена, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории.

"О факте неправомерного применения БПЛА вблизи военной части было безотлагательно сообщено подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции в районе их ответственности", - отмечают в Минобороны.

Как сообщалось, 26 сентября 2017 года произошел пожар на складах боеприпасов в районе города Калиновка Винницкой области. Была версия, что причиной пожара тогда мог стать беспилотный летательный аппарат.

В ночь на 9 октября 2018 года взрывы и пожар произошли уже на 6 арсенале Минобороны вблизи Ични в Черниговской области. В Генштабе не исключают диверсию.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в момент начала взрывов на арсенале №6 вблизи Ични Черниговской области в зоне контроля работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения в действие взрывного устройства.