НАБУ таки вручило Мартыненко вызов на допрос

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Понедельник, 5 ноября 2018, 20:22

Детектив Национального антикоррупционного бюро вручил Николаю Мартыненко вызов на допрос в качестве свидетеля.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"5 ноября 2018 экс-народному депутату Украины, бывшему председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, вручена повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля в рамках международно-правового поручения правоохранительных органов Чешской республики. Другая информация по расследованию компетентными органами Чехии уголовного производства является конфиденциальной и не подлежит разглашению", - отметили в ведомстве.

В НАБУ считают, что поведение бывшего народного избранника вызывает возмущение и является недопустимым в любой цивилизованной стране мира.

"Детективы Национального бюро вручили повестку надлежащим способом в соответствии с положениями уголовно-процессуального кодекса Украины", - отметили в Бюро.

В понедельник утром детектив НАБУ пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос в качестве свидетеля, но тот отказался принимать документ.

Позже защита Мартыненко заявила о незаконности попыток вручить ему указанный вызов на допрос.

Украинская правда
Темы: НАБУ Мартыненко
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