В Чехии задержали нардепа Радикальной партии

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Вторник, 6 ноября 2018, 00:32

В Праге полиция задержала нардепа Радикальной партии Андрея Лозового.

Об этом сообщил лидер партии Олег Ляшко в Facebook.

По его словам, нардепа задержали в аэропорту, когда тот пытался рассчитаться фальшивыми евро.

"По словам самого Андрея, с которым я только что говорил, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которые он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового" обменяли "в одном из киевских обменников. Валютных кидал сейчас уже ищет наша полиция, потому что "обменник" исчез", - написал Ляшко.

Главный радикал выразил надежду, что чешская полиция немедленно освободит Лозового, который "стал жертвой обмана валютных мошенников".

Сам Лозовой сообщил на своей странице, что его уже освободили.

"Был в Праге. хотел купить в duty free подарок Маме Oksana Lozova. и оказалось, что деньги - фальшивые. Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их производству - меня задержали. Сняли с самолета. как в кино. завезли в ближайший участок. 8 часов держали там (когда шмонали – зачем-то заглядывали в уши)", - рассказал он.

Лозовой добавил, что в производстве чешской полиции он проходит как потерпевший.

Темы: Лозовой Радикальная партия Ляшко
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