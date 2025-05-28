Украина обязалась быстро отменить "правки Лозового" для вступления в ЕС – Минюст

Украина взяла на себя обязательство не позднее третьего квартала 2025 года исправить проблемы, возникшие из-за так называемых "правки Лозового".

Источник: заместитель министра Александр Банчук, представляя позицию правительства во время круглого стола в Киеве, сообщает "Европейская правда"

Детали: Дискуссию на тему законодательного регулирования сроков досудебного расследования и закрытия уголовного производства организовал офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Банчук, который докладывал от имени Минюста, подчеркнул, что этот вопрос стал одним из обязательств Украины перед ЕС.

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"Одна из дорожных карт (принятых правительством для начала переговоров о вступлении. – Ред.) предусматривает необходимость внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс... в том числе через отмену автоматического закрытия дел", – пояснил замминистра.

Банчук пояснил, что Украина взяла обязательства перед ЕС о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно пересмотра сроков досудебного расследования и "усиления ответственности прокуроров за нарушение права участников процесса на доступ к правосудию". Одним из элементов должна быть отмена автоматического закрытия дел о топ-коррупции.

"Сроком выполнения в дорожной карте (по вопросам верховенства права. – Ред.) установлен третий квартал 2025 года", – отметил он.

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Как сообщала "Европейская правда", Евросоюз и ранее отмечал исправление "правок Лозового" как одно из условий быстрых переговоров о вступлении в ЕС.

Также отмена "правок Лозового" является одним из обязательств перед МВФ. Подробнее в материале "Евроинтеграция с осложнениями: какие отрасли стали лидерами и аутсайдерами изменений".