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Дело "короля контрабанды" Альперина закрыли из-за "правок Лозового" – ЦПК

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 12 октября 2023, 15:00
Дело короля контрабанды Альперина закрыли из-за правок Лозового – ЦПК
Альперин, скрин с видео, Liga

Дело "короля контрабанды" Вадима Альперина закрыли, используя скандальные "правок Лозового".

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: ЦПК сообщает, что сторона защиты подала ходатайство о закрытии дела настаивая на том, что к этому делу следует применить "правки Лозового". Как утверждает защита, его следует закрыть, ведь сроки расследования якобы продолжал не уполномоченный субъект. 

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Решение приняли судьи ВАКС Алексей Кравчук, Евгений Крук и Инна Белоус. Как сообщает ЦПК, полный текст будет объявлен 17 октября.

Дословно ЦПК: "Вырисовывается тенденция к закрытию дел с использованием "правок Лозового". Похожие действия мы уже видели по делам Коломойского и "Роттердам+". На очереди могут быть еще десятки, если не сотни дел. Некоторые из них по 3-4 года слушаются в судах и никаких вопросов у судей к срокам не возникало".

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"Правки Лозового" вновь спасают олигархов. Сколько еще будет ждать Рада, чтобы их отменить? 

Предыстория: 

  • Бизнесмен Вадим Альперин, который находится под санкциями СНБО, обвиняется в создании преступной организации, которая путем махинаций незаконно завозила товары в Украину. По версии следствия, убытки составили более 63,8 млн грн. Кроме того, Альперин пытался подкупить следствие за 800 тысяч долларов, чтобы его дело передали из НАБУ и САП в полицию.
  • Расследование этого дела завершили в ноябре 2020 года. На рассмотрение в ВАКС оно попало в августе 2022 года.
  • ЦПК отмечает, что через пять месяцев судьи внезапно решили, что дело не подсудно Антикорсуду и обратились в апелляцию с ходатайством о передаче дела в другой суд. Однако апелляция тогда отказала.
  • В феврале председательствующий судья Алексей Кравчук сообщал об угрозах судьям. По этому факту было зарегистрировано уголовное производство.
  • В этом же производстве апелляция ВАКС ранее взыскала с Вадима Альперина 35 млн грн залога за нарушение возложенных судом обязанностей. 
  • В 2021 году президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Альперина.

Темы: судЛозовойЦПК
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