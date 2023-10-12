Дело "короля контрабанды" Альперина закрыли из-за "правок Лозового" – ЦПК

Дело "короля контрабанды" Вадима Альперина закрыли, используя скандальные "правок Лозового".

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: ЦПК сообщает, что сторона защиты подала ходатайство о закрытии дела настаивая на том, что к этому делу следует применить "правки Лозового". Как утверждает защита, его следует закрыть, ведь сроки расследования якобы продолжал не уполномоченный субъект.

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Решение приняли судьи ВАКС Алексей Кравчук, Евгений Крук и Инна Белоус. Как сообщает ЦПК, полный текст будет объявлен 17 октября.

Дословно ЦПК: "Вырисовывается тенденция к закрытию дел с использованием "правок Лозового". Похожие действия мы уже видели по делам Коломойского и "Роттердам+". На очереди могут быть еще десятки, если не сотни дел. Некоторые из них по 3-4 года слушаются в судах и никаких вопросов у судей к срокам не возникало".

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