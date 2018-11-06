Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Столичные таможенники разжились элитным имуществом при 15 тыс. зарплаты – журналисты

Вторник, 6 ноября 2018, 12:01

Сотрудники Киевской таможни Государственной фискальной службы - Вадим Турманов, Михаил Редько, Андрей Недбайло живут в незадекларированных квартирах и ездят на машинах родителей.

Это обнаружили журналисты программы "Наші гроші с Денисом Бігусом".

В частности, Вадим Турманов, бывший завхоз таможни, а ныне - заместитель начальника отдела информационно-аналитической работы - в своей декларации указывает квартиру в поселке Петропавловская Борщаговка под Киевом, но фактически живет на столичном Подоле в квартире записанной на мать Тамару Турманову.

Раньше, таможенник ездил на Ауди А6, которая принадлежала его отцу Виктору Турманову, сейчас таможенник ездит на белом джипе гранд чероки.

Также журналисты утверждают, что Михаил Редько, начальник второго отдела оперативного реагирования на таможенные правонарушения, ездит на незадекларированном черном Лексусе.

 
ФОТО "НАШі гроші з Денисом Бігусом"

По словам самого Редька, иномарку попросил припарковать у таможни его товарищ, а сам он на ней не ездит.

Оказалось, что Лексус Редька зарегистрирован на отца его коллеги Станислава Дели.

ФОТО
Лексус отца Дели, которым пользуется Редько
ФОТО "НАШі гроші з Денисом Бігусом"

Дели - заместитель начальника отдела взаимодействия с таможенными органами Киевской таможни ГФС. В комментарии журналистам он заявил, что Лексусом отца не пользуется, а сам ездит на общественном транспорте.

Дели также предположил, что его отец продал авто по доверенности.

Кроме того, ранее Редько привлекали к административной ответственности за рулем на автомобилях, которых не было в его декларациях. В трех постановлениях указано, что таможенник ездил на Фольксваген и БМВ Х5.

Андрей Недбайло ездит на авто матери
Андрей Недбайло ездит на авто матери
ФОТО "НАШі гроші з Денисом Бігусом"

Также в прошлом году Редько, с зарплатой в 15 тыс. грн в месяц, приобрел квартиру в ЖК "Альпийский городок".

Фискал утверждает, что купил квартиру площадью 141 м2 за $ 15 тыс. Однако фактическая стоимость подобного жилья в ЖК стоит около 4 млн гривен.

Журналисты обнаружили, что живет Редько ЖК на Печерске "Престиж Холл" - не декларируя пользования этой недвижимостью.

Андрей Недбайло начальник первого отдела оперативного реагирования той же таможни также ездит на новой Шкоде СуперБ. Машина записана на мать таможенника, Валентину Недбайло.

Комментировать журналистам, откуда у матери появились деньги на это авто, Недбайло отказался.

На мать также записана и квартира на Петропавловской Борщаговке, в которой живет таможенник.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: таможенный кодексФискальная службаКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
таможенный кодекс
В Украину хотели провезти российские запчасти на миллионы грн – все изъято, передадут ВСУ
С 1 июля выросли лимиты выплат по автоцивилке
Украина готова взаимно отменить пошлины на товары из ЕС
Последние новости
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
Все новости...
Реклама: