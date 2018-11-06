Столичные таможенники разжились элитным имуществом при 15 тыс. зарплаты – журналисты

Сотрудники Киевской таможни Государственной фискальной службы - Вадим Турманов, Михаил Редько, Андрей Недбайло живут в незадекларированных квартирах и ездят на машинах родителей.

Это обнаружили журналисты программы "Наші гроші с Денисом Бігусом".

В частности, Вадим Турманов, бывший завхоз таможни, а ныне - заместитель начальника отдела информационно-аналитической работы - в своей декларации указывает квартиру в поселке Петропавловская Борщаговка под Киевом, но фактически живет на столичном Подоле в квартире записанной на мать Тамару Турманову.

Раньше, таможенник ездил на Ауди А6, которая принадлежала его отцу Виктору Турманову, сейчас таможенник ездит на белом джипе гранд чероки.

Также журналисты утверждают, что Михаил Редько, начальник второго отдела оперативного реагирования на таможенные правонарушения, ездит на незадекларированном черном Лексусе.

ФОТО "НАШі гроші з Денисом Бігусом"

По словам самого Редька, иномарку попросил припарковать у таможни его товарищ, а сам он на ней не ездит.

Оказалось, что Лексус Редька зарегистрирован на отца его коллеги Станислава Дели.

Лексус отца Дели, которым пользуется Редько ФОТО "НАШі гроші з Денисом Бігусом"

Дели - заместитель начальника отдела взаимодействия с таможенными органами Киевской таможни ГФС. В комментарии журналистам он заявил, что Лексусом отца не пользуется, а сам ездит на общественном транспорте.

Дели также предположил, что его отец продал авто по доверенности.

Кроме того, ранее Редько привлекали к административной ответственности за рулем на автомобилях, которых не было в его декларациях. В трех постановлениях указано, что таможенник ездил на Фольксваген и БМВ Х5.

Андрей Недбайло ездит на авто матери ФОТО "НАШі гроші з Денисом Бігусом"

Также в прошлом году Редько, с зарплатой в 15 тыс. грн в месяц, приобрел квартиру в ЖК "Альпийский городок".

Фискал утверждает, что купил квартиру площадью 141 м2 за $ 15 тыс. Однако фактическая стоимость подобного жилья в ЖК стоит около 4 млн гривен.

Журналисты обнаружили, что живет Редько ЖК на Печерске "Престиж Холл" - не декларируя пользования этой недвижимостью.

Андрей Недбайло начальник первого отдела оперативного реагирования той же таможни также ездит на новой Шкоде СуперБ. Машина записана на мать таможенника, Валентину Недбайло.

Комментировать журналистам, откуда у матери появились деньги на это авто, Недбайло отказался.

На мать также записана и квартира на Петропавловской Борщаговке, в которой живет таможенник.